الجزيرة يلحق بالظفرة الهزيمة الأولى منذ 82 يوماً

المصدر: محمد فاضل - أبوظبي

اعتلى فريق الجزيرة، أمس، وصافة دوري الخليج العربي مؤقتاً بانتظار مباريات اليوم، وقطع في الوقت نفسه سلسلة مباريات فريق الظفرة من دون هزيمة، بعد أن فاز عليه في استاد حمدان بن زايد بالظفرة بنتيجة 1-صفر في مستهل مرحلة الإياب بالدوري.

وبات لدى الجزيرة 27 نقطة، بعد أن تقدم بثلاث نقاط على الشارقة والعين، ولكل منهما 24 نقطة، في المقابل ظل الظفرة بنقاطه الـ23.

وتميزت المباراة بالانضباط التكتيكي، وخلت في معظم مجرياتها من الأخطاء الفردية، كما كان لافتاً اليقظة العالية لحارس مرمى الجزيرة علي خصيف، الذي أنقذ مرماه من خمس فرص محققة للظفرة.

في المقابل، توقفت سلسلة الظفرة المتتالية بدون هزيمة منذ 82 يوماً، إذ كانت آخر خسارة له في السابع من نوفمبر الماضي أمام شباب الأهلي وفاز بعدها على خورفكان والعين والشارقة وحتا والفجيرة وتعادل مع كلباء.

ودخل الجزيرة المباراة بقوة، وبضغط عال، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق علي مبخوت في الدقيقة (7)، مستفيداً من ركنية لعبها خلفان مبارك، وأخطأ مدافع الظفرة المغربي عصام العدوة في إبعادها بشكل صحيح، لتصل إلى مبخوت، الذي لم يكن مراقباً، فلم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

في المقابل، أضاع الظفرة التعديل بعد هجمة قادها عمران عامر، ولعبها عرضية داخل الجزاء تمكن من إبعادها الصربي ميلوش كوسانوفيتج من أمام البرازيلي بيدرو (18)، وبالطريقة نفسها قاد لاعب الظفرة سهيل المنصوري هجمة مماثلة، أبعدها عبدالله رمضان (22).

وتمكّن علي خصيف من إبعاد كرة هدف محقق، بعد رأسية سددها البرازيلي جواو وهو على بُعد خطوات من المرمى في أخطر هجمة للظفرة، وعاد خصيف وتصدى لكرة أخرى سددها اللاعب نفسه أرضية زاحفة (31).

ونجح حارس الظفرة خالد السناني من التصدي ببسالة لكرة سددها زايد العامري من حالة انفراد بالمرمى، ليمسك الكرة على مرحلتين ويحرم الجزيرة هدفه الثاني (42).

واعتمد الظفرة في الشوط الثاني على الهجمات المرتدة ومن إحداها سدّد عمران الجساسي كرة قوية تصدى لها علي خصيف ببسالة (51). بينما فرط علي مبخوت في فرصتين محققتين في الدقيقتين (56 و60) بعد انفرادين صريحين.

وعاد حكم المباراة محمد عبيد خادم إلى تقنية الفيديو، ليلغي ضربة جزاء احتسبها للجزيرة، بعد تعثر علي مبخوت داخل منطقة الجزاء (64)، بعدها بثلاث دقائق عاد الحكم مرة أخرى إلى التقنية ليلغي هدفاً سجله علي مبخوت. وتدخل خصيف وأبعد كرة أخطر سددها بيدرو (86)، وأخرى أصعب في الدقيقة (90 2)، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بهدف نظيف.

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نقطة للجزيرة في المركز الثاني بالدوري، متقدماً بثلاث نقاط عن الشارقة والعين، (لكل منهما 24 نقطة).

تدخل «الفار» مرتين ليلغي ضربة جزاء، وهدفاً لعلي مبخوت صاحب الهدف الوحيد في المباراة.

كان حارس الجزيرة علي خصيف نجم المباراة، بعد أن تصدى لخمس فرص محققة للظفرة.