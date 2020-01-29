غانم الهاجري: فابيو ليما ضمن اللاعبين المرشحين للتجنيس

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، غانم الهاجري، أن «لاعب الوصل البرازيلي فابيو ليما ضمن قائمة المرشحين للتجنيس».

وقال الهاجري في تصريحات صحافية على هامش اجتماع لجنة المنتخبات، أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي: «عندما طُلب منا في اللجنة رفع تقرير بأسماء اللاعبين المؤهلين للتجنيس، تم رفع أسماء ثلاثة لاعبين، هم: لاعب الوحدة تيغالي، ولاعب العين كايو كانيدو، ولاعب الوصل فابيو ليما، إلى اللجنة الانتقالية، التي اعتمدتهم، وتم رفع الأمر بخصوصهم إلى صناع القرار، وتمت الموافقة».

وحول سبب عدم إعلان تجنيس ليما حتى الآن، قال إنه لا علم لديه، إلا أنه اسمه كان مع تيغالي وكايو، في حين نفى أن يكون نجم الشارقة إيغور بين الأسماء المرشحة للتجنيس.

في جانب آخر، حذّر الهاجري من أن هناك خطراً محدقاً بالمنتخب في حال لم يحظ بفرصة التحضير الجيد قبل استئناف التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 نهاية مارس المقبل. وقال: «لا نريد تكرار تجربة الأولمبي مع المنتخب الأول»، موضحاً أن الأولمبي تجمع لفترة قصيرة قبل نهائيات آسيا المؤهلة لأولمبياد 2020، وأنها أسهمت بشكل أو بآخر في الوداع المبكر. مشيراً إلى أن بعض لاعبي الأولمبي التقوا ببعضهم للمرة الأولى على متن الطائرة، وأن ذلك غير مقبول.

وقال أيضاً إن مدرب المنتخب الأول، الصربي يوفانوفيتش، طلب أن يكون التجمع المقبل مباشرة بعد الجولة 19 لدوري الخليج العربي، أي بين 15 و25 مارس المقبل، قبل خوض مباراتي ماليزيا وإندونيسيا.

في جانب آخر، طالبت اللجنة، أمس، بتأجيل موعد نهائي كأس رئيس الدولة، المقرر 19 مارس المقبل، ليقام بنهاية الموسم أو في أي وقت آخر، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع مباراتي ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31 مارس.

لجنة المنتخبات تطالب بتغيير موعد نهائي الكأس لتعارضه مع مباراتي المنتخب