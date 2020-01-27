الظاهري: نظام إجراء قرعة الكأس يزيد الإثارة بين الأندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُنظم اتحاد كرة القدم في السادسة والنصف من مساء اليوم، بفندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي، مراسم قرعة دوري الثمانية والأربعة لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الكروي 2019-2020. وقال بيان صحافي من اتحاد الكرة: «أنهت الأمانة العامة باتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات، الترتيبات الخاصة بمراسم حفل القرعة التي سيحضرها أعضاء اللجنة الانتقالية وعدد من النجوم السابقين ووسائل الإعلام، إلى جانب ممثلي الأندية المتأهلة، وهي: العين، بني ياس، الشارقة، الظفرة، اتحاد كلباء، شباب الأهلي، الوصل، الجزيرة».

وتقام مباريات دور الثمانية يومي 21 و22 فبراير المقبل، فيما ستقام مباراتا الدور نصف النهائي في الـ10 من مارس المقبل، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، في تصريحات صحافية أن: «نظام إجراء القرعة بعد دور الـ16 ودور الثمانية يُعطي المسابقة مزيداً من المتعة والإثارة بين الأندية المتنافسة، خصوصاً بعد أن حققت التجربة نجاحاً كبيراً منذ تطبيقها في الموسم قبل الماضي».