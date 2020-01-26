«أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف» تترقّب هوية البطل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تترقّب بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف، اليوم، هوية البطل الذي سيرفع كأس «الدلة» العربية الشهيرة للنسخة الـ31 التي تُقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات بجوائز مالية تبلغ 3.25 ملايين دولار أميركي.

ويطارد الأميركي بريسون ديشامبو حلم الاحتفاظ باللقب الذي حققه العام الماضي، وتكرار إنجاز الاسكتلندي ستيفن جلاشير الذي يعتبر الوحيد الذي حقق اللقب لعامين متتاليين في 2013 و2014، لكنه يصطدم بالعديد من الأسماء القادمة بقوة التي قدمت أداءً قوياً في الجولات الثلاث الماضية، أبرزهم الإنجليزي إيدي بيبيريل، والسويدي روبرت كارلسون، وعدد من الأسماء الأخرى الطامحة لأن تتوج بهذا اللقب للمرة الأولى في مسيرتها، وسط مؤشرات باحتمالية تتويج بطل جديد في هذه النسخة في حال تعثر ديشامبو.

وفي أبرز أحداث اليوم الثالث للمنافسات، خرج من سباق المنافسة على اللقب عدد من الأسماء البارزة، في مقدمتها الإنجليزي داني ويليت بطل نسخة 2016، الذي حقق رصيداً مساوياً للمعدل ليتوقف مجموعه عند ضربتين فوق المعدل، ويتراجع إلى مواقع متأخرة على لائحة الترتيب.

ولم ينجح الإنجليزي لي ويستوود، المتوج بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، الأسبوع الماضي في أبوظبي، في الاستمرار بأدائه القوي، وخرج من المنافسة أيضاً، بعدما اكتفى بتحقيق ضربة فوق المعدل، ليصبح مجموعه الكلي ثلاث ضربات فوق المعدل.

وحقق الأسترالي ريان فوكس، نتيجة لافتة في الجولة الثالثة بتسجيل ست ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه الكلي أربع ضربات تحت المعدل، ويزاحم على الوجود في قائمة الـ10 الأوائل.

البطولة تكتسي باللون الوردي دعماً للمرأة

اكتست البطولة، أول من أمس، باللون الوردي، إذ حملت عنوان «السبت الوردي» لدعم المرأة، وتحديداً زيادة الوعي حول أبحاث سرطان الثدي في دولة الإمارات، وهي الفعالية التي أقامتها اللجنة المنظمة بالتعاون مع مؤسسة الجليلة.

وتحولت قرية البطولة إلى احتفالية ميزها اللون الوردي، ما بين الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقدمها اللجنة المنظمة في القرية الحديثة بالكامل وذات المساحة الأكبر والخدمات الأحدث من نوعها.

واعتبر المدير التنفيذي للبطولة، سيمون كوركيل، أن تحديث قرية البطولة أسهم في تحقيق إضافة مهمة للحدث هذا العام، وقال في تصريحات صحافية: «مبادرة (السبت الوردي) أمر أساسي من المسؤولية المجتمعية التي على عاتقنا كحدث رياضي مؤثر في المجتمع، وهناك إقبال جماهيري نسعد به، بالنظر للخدمات التي قدمناها هذا العام بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الزوّار، وتحفيز العائلات على الحضور وتقديم هذه الرياضة للجيل الناشئ».