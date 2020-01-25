الإمارات يهزم مصفوت.. ويتصدر «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

قاد البرازيلي ليذيري سيلفا فريق الإمارات للفوز على ضيفه مصفوت 3-1، أمس، في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى، بعد أن سجل «هاتريك» في الدقائق (8 و19 و47)، فيما أحرز لمصفوت الغاني روبرت غانسا (58). وفاز دبا الحصن على العروبة 3-2، بواسطة الزمبابوي تافادزوا دهليوايو (هدفان)، والبرازيلي روفائيل سانتياغو (81)، وأحرز للعروبة جاسم محمد والفرنسي هاري نوفيللو.

ورفع الإمارات رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة يليه دبا الحصن برصيد 21 نقطة. وتستكمل الجولة عند الساعة 17:05 من مساء اليوم بلقاء الحمرية مع البطائح والذيد مع التعاون والعربي مع مسافي.