المصدر: الامارات اليوم

تعاقد

طلب مدرب بأحد أندية المقدمة في دوري الخليج العربي من إدارة النادي، الإسراع في الاستجابة لطلبه، بإنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب أجنبي بارز قبل انتهاء الانتقالات الشتوية، علماً بأن إدارة النادي تعتبر قيمة الصفقة المالية للاعب مرتفعة جداً.

ظهور

بعد مرور شهرين على تعيينه، فإن المسؤول الكبير في جهة رياضية مرموقة لم يظهر حتى الآن في وسائل الإعلام، ولم يكشف عن خطته ورؤيته المستقبلية في إدارة الجهة المعنية، رغم أن الأوساط الرياضية تعوّل عليه كثيراً في إحداث نقلة جديدة.

مراجعة

نظم فريق عمل جائزة التميّز الرياضي لأندية الشارقة، برئاسة الأمين العام لنادي الشارقة، ناصر سعيد بن عفصان، ورشة عمل لمراجعة الملفات المتعلقة بمعايير الجائزة.

تقليص

طلبت إدارة أحد الأندية أكثر من لاعب من المواطنين والأجانب تقليص قيمة عقودهم السنوية، وذلك قبل فتح باب التفاوض معهم لتمديد عقودهم التي تنتهي بعد ستة أشهر، أو البحث عن أندية أخرى.

تجاهل

تجاهلت شركة كرة القدم بأحد الأندية تقرير مدرب الفريق الأول، الذي أوصى بالاستغناء عن أربعة لاعبين والاستعانة بعناصر جديدة خلال «الميركاتو الشتوي»، وأبقت على تلك الأسماء بعد تعثر الاتفاق مع لاعبين جدد بسبب مطالبهم المالية المرتفعة.

بديل

شدّد مدرب أحد الأندية التي تعاني في ترتيب الدوري، على طلبه الاستغناء عن محترف أجنبي عائد من الإصابة وتميز في الفترة الماضية، وذلك بسبب الخشية من تجدّد الإصابة.

قرار

أجّل جهاز فني بأحد الأندية التعاقد مع محترف أجنبي جديد حتى اليوم الأخير لـ«الميركاتو الشتوي»، رغبة منه في اتخاذ القرار دون تسرّع.

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