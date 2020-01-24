مصفوت يتحدى متصدر «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

يخوص المتصدر والوصيف في دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة اختباراً صعباً، حين يستضيف فريق الإمارات مصفوت، بينما يلتقي دبا الحصن العروبة. يذكر أن فريق الإمارات لديه 21 نقطة في قمة الترتيب، متبوعاً بدبا الحصن بـ18 نقطة.

وعلى الرغم من فارق النقاط الكبير بين الإمارات ومصفوت (12 نقطة)، فإن الأخير أظهر عناداً وقوة في عدد من مبارياته، خصوصاً على مستوى الدفاع، ما يشكل تحدياً لمهاجمي فريق الإمارات، أبرزهم البرازيلي نيفيس. ولا تقل المباراة الثانية صعوبة، خصوصاً أن العروبة منتش من الفوز على التعاون (2-1) في الجولة الماضية، بعد سلسلة من الهزائم.