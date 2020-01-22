رسميا.. فوزي فايز من نادي الشارقة الى خورفكان

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أعلن نادي الشارقة، اليوم، على موقعه الرسمي على "توتير" إنهاء إجراءات انتقال لاعبه فوزي فايز الى نادي خورفكان، علما أن فوزي فايز" 32" عاما كان قد انتقل الى الشارقة في العام 2018 قادما من نادي العين.

وتمنى نادي الشارقة للاعبه السابق فوزي فايز التوفيق مع ناديه الجديد.

ويسعى الشارقة خلال فترة الانتقادات الشتوية الحالية إلى تدعيم صفوفه بلاعبين جدد مواطنين واجانب والعودة الى سكة الانتصارات مجددا خلال مباريات الدوري الثاني لدوري الخليج العربي بعدما تراجع أخيرا من صدارة الدوري الى المركز الثاني برصيد 24 نقطة خلف شباب الأهلي الذي يتصدر الترتيب برصيد 29 نقطة.