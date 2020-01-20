الهاجري: نشعر بألم لخسارة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا

المصدر: خالد صديق - دبي

أكد عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية غانم مبارك الهاجري، أن "خسارة المنتخب الأولمبي من أوزبكستان لن تعطل همتنا ولن تصيبنا باليأس، وسنواصل العمل بهمة عالية من أجل بناء منتخبات وطنية قادرة على المنافسة في جميع المحافل"،معبراً عن اسفه لكبوة الأولمبي وعدم إكمال مشواره في بطولة آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية إن "خسارة الأبيض الأولمبي بخماسية من نظيره الأوزبكي كانت صعبة علينا جميعا، من لجنة انتقالية ولجنة منتخبات وأجهزة فنية وإدارية ولاعبين وجمهور، لكن الشعور بألم لمثل هذه الخسارة يحفزنا على بذل المزيد من الجهد خاصة أن المواهب الواعدة الموجودة في المنتخب الأولمبي تشكل عمقا استراتيجيا للمنتخب الأول" مؤكداً أن ما حدث كبوة سيتعافى منها المنتخب بالاجتهاد والعمل وتكاتف أسرة كرة القدم الإماراتية، مشيراً إلى أن "الوسط الرياضي يؤمن بأن أبناءنا في المنتخب الأولمبي يمتلكون أفضل من المستوى الذين ظهروا عليه أمام أوزبكستان، وسيكون المستقبل مشرقاً أمامهم".

وعبر الهاجري عن أسفه لعدم التمكن من تحقيق حلم الوصول إلى أولمبياد طوكيو، متعهدا بأن الكل سيواصل العمل ويثابر من أجل بناء منتخبات قوية تستطيع تحقيق طموحات جماهيرها وتحويل أحلامها إلى حقائق.