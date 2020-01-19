فريق أبوظبي بطل «كأس البولو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز فريق أبوظبي في المباراة النهائية لبطولة كأس جمعية الإمارات للبولو وبنك أبوظبي التجاري الثالثة، التي أقيمت أول من أمس، حيث تُوج بلقب بطل البولو. جاءت المباراة النهائية تتويجاً لموسم حافل من بطولة البولو التي أُقيمت في الفترة من 8 إلى 17 الجاري وجمعت بعضاً من أفضل فرق البولو في الدولة. وأقيمت المباراة النهائية في نادي ديزرت بالم للبولو، وشهدت مشاركة 4 فرق، هي: فريق A.M للبولو بقيادة سمو الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وفريق بهانسالي بقيادة ريشي كومار بهانسالي.

من جانبه، عبّر رئيس اتحاد جمعية الإمارات للبولو علي البواردي، عن سعادته بنجاح البطولة، وقال: «تهانينا القلبية لفريق أبوظبي، ونحن فخورون للغاية بالشراكة مع بنك أبوظبي التجاري وسافيلز الشرق الأوسط لتقديم بطولة مثيرة امتدت على مدى أكثر من أسبوع، وقدمت رياضة الملوك بهذا الشكل الرائع، ونبذل قصارى جهدنا لإبقاء هذه الرياضة حيّة ومزدهرة، ونتطلع إلى إقامة العديد من البطولات المشابهة».