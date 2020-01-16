سكيك يحمل راية غولف الإمارات في «أبوظبي إتش إس بي سي»

المصدر: جوني جبورـــ دبي

يحمل لاعب المنتخب الوطني للغولف، أحمد سكيك، الآمال الإماراتية في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» التي تنطلق صباح اليوم وتمتد حتى 19 الجاري، وتقام في نسختها الـ15 على ملاعب نادي أبوظبي، وترعاها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بإجمالي جوائز تبلغ سبعة ملايين دولار، وينافس على ألقابها نخبة نجوم اللعبة، يتقدمهم المصنف الأول عالمياً الأميركي بروكس كوبيكا، وبطل موسم الجولة الأوروبي البريطاني تومي فليتوود.

ويستهل سكيك مشواره في البطولة عند الساعة الواحدة و25 دقيقة ظهر اليوم، على أن يلعب في مجموعة تضم بجواره كلاً من البريطانيين ريتشارد بلاند، وغرايم ستروم. وجاءت مشاركة سكيك ضمن قائمة تضم ثلاثة لاعبين هواة، نجحوا في حجز بطاقات مشاركتهم في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، عبر التأهل عن البطولات المخصصة للاعبين الهواة، عقب حصول سكيك على لقب أفضل لاعب محلي بتتويجه بلقب البطولة الإماراتية في ديسمبر الماضي، فضلاً عن مستواه المتألق في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة التي أقيمت في شنغهاي أواخر 2019.

وأعرب سكيك عن سعادته بتمثيل الغولف الإماراتي في البطولة، وقال: «شعور جيد أن تتاح لي فرصة اللعب في هذا المحفل القوي، وأنا أعلم المستويات القوية التي سأواجهها في البطولة، إلا أنني أشعر براحة تامة بعد عودتي إلى التدريبات التي غبت عنها أخيراً بسبب المرض والحمى، وسأكون قادراً على استعادة مستواي واكتساب مزيدٍ من الثقة بهدف تقديم أفضل إداء ممكن، خصوصاً أنها تجربتي الأولى في بطولات الجولات الأوروبية، وأتطلع قدماً لاكتساب خبرات الاحتكاك بنخبة لاعبي الغولف».