اقترح سائقون تقليم الأشجار الممتدة على جانبي شارع الخليج في دبي، بعد تدلي أغصان بعضها إلى مسارات الطريق، ما يؤدي إلى إعاقة الرؤية وملامسة المركبات، خصوصاً الشاحنات والمركبات المرتفعة، ما قد يتسبب في إلحاق أضرار بها، ويشكل خطراً على السلامة المرورية، وأشاروا إلى أهمية إجراء أعمال الصيانة والتقليم بصورة دورية، وإزالة الأغصان المتدلية على الطريق، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، وضمان وضوح الرؤية وانسيابية الحركة المرورية، مع المحافظة على المظهر الجمالي للأشجار والمساحات الخضراء.

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