أحمد خليل: لم أتهرب من معسكر المنتخب الأسبوع الماضي

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أكد لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي، أحمد خليل، أنه لم يدعِ الإصابة حتى لا يستمر في معسكر المنتخب الوطني الذي أقيم الأسبوع الماضي في دبي، مشدداً على أنه لم يتهرب من المعسكر حتى ينضم إلى تدريبات «فرسان دبي».

وقال خليل لـ«الإمارات اليوم» إنه لا يمكن أن يفكر في مغادرة معسكر المنتخب الوطني أو ادعائه الإصابة، موضحاً: «للأسف الناس تقوم بتفسير الأشياء مثلما تعتقد في تفكيرها، لكن هذه التفسيرات في النهاية ليس لها أي أساس من الصحة».

وأضاف: «انضممت إلى معسكر المنتخب الوطني فور استدعائي من الجهاز الفني، إذ كان التجمع الأول لـ(الأبيض) تحت قيادة المدرب الجديد للفريق، الصربي إيفان يوفانوفيتش، وكان الهدف من المعسكر التعارف بين اللاعبين والمدرب، في المقابل عقد الجهاز الفني جلسة معي، وتم الحديث حول إصابتي التي أكد الجهاز الطبي للمنتخب أنني أحتاج إلى الراحة، وأنه لا مانع من مغادرتي المعسكر لعدم الجاهزية كما تم ذكر ذلك وإعلانه من الجهاز الفني، خصوصاً أن المعسكر تم إقامته في دبي لفترة قصيرة بهدف التعارف بين المدرب واللاعبين».

وتابع: «لم يسبق لي أن تهربت من الانضمام إلى المنتخب، إذ إن اللعب باسم الدولة شرف لا يمكن رفضه، وبالتأكيد إذا كانت هناك مباراة مع (الأبيض) من المستحيل أن أتركها أو أدعي الإصابة حتى أعود للمشاركة في التدريبات والمباريات مع النادي».

وعن رأيه في فوز شباب الأهلي على الجزيرة في نصف نهائي كأس الخليج العربي، وتأهل «فرسان دبي» إلى النهائي، قال: «حققنا فوزاً صعباً جداً على منافس قوي، إذ إن الفريقين كانت لديهما رغبة كبيرة في التأهل إلى النهائي، وقدمنا مباراة جيدة، وتقدمنا بالهدف الأول، ورغم إحراز الجزيرة هدفين في الشوط الثاني، إلا أننا تمكنا من إحراز هدف التعادل ويحسب للاعبين والفريق العودة بشكل سريع في النتيجة، بينما حالفنا التوفيق في ركلات الترجيح، والتأهل إلى النهائي».

وأشار «الغزال الأسمر» إلى أن شباب الأهلي سيخوض مباراة صعبة أمام النصر في نهائي كأس الخليج العربي، وقال: «النهائي سيكون صعباً بالتأكيد للفريقين، وبالنسبة لنا نفكر في الفوز بالبطولة والحفاظ على اللقب».

وأكد خليل أن شباب الأهلي يجب أن يكون مستعداً للفترة المقبلة، وقال: «الفريق تأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي، كما يتصدر لائحة ترتيب الدوري، وتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، إلى جانب أننا سنخوض دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ولا شك أن هذه البطولة ستشكل ضغطاً كبيراً على اللاعبين، ولكننا يجب أن نكون جاهزين ومستعدين لهذا الضغط، لأنه أمر طبيعي إذ إننا نلعب في فريق كبير يسعى للمنافسة على جميع الألقاب».

كنت أشارك 5 دقائق فقط في وجود غرافيتي

ختم أحمد خليل تصريحاته بالردّ على سؤال حول رغبة شباب الأهلي في التعاقد مع لاعب أجنبي في خط الهجوم، وتأثير ذلك على حظوظه في المشاركة أساسياً، وقال: «تعودت ذلك طوال مسيرتي مع الفريق، إذ لعبت في وجود العديد من اللاعبين الأجانب، مثل البرازيلي أدينالدو غرافيتي الذي كنت في وجوده أشارك في المباريات لمدة خمس دقائق على أقصى تقدير، ولكني كنت أواصل التدريبات وأركز على تقديم كل ما لدي، وأنا بالتأكيد ليس لدي مشكلة في حال تعاقد النادي مع مهاجم أجنبي، لأنه من حق النادي أن يبحث عن دعم الفريق بأفضل العناصر، ودوري كلاعب أن أتدرب بشكل جيد، وأن أنفذ تعليمات الجهاز الفني».

أحمد خليل:

الفترة المقبلة ستشهد ضغطاً كبيراً في المباريات.

انضممت إلى معسكر المنتخب فور استدعائي، واللعب باسم الدولة شرف لا يمكن رفضه.

يجب أن نكون جاهزين لضغط البطولات، لأن شباب الأهلي فريق كبير ينافس على جميع الألقاب.