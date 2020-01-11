شايفر يحتفل بيوم ميلاده الـ 70 على أهازيج «كناوة المغربية»

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أكمل مدرب فريق بني ياس، الألماني وينفريد شايفر، أمس عامه الـ70، وهو لايزال محتفظاً بحيويته ونشاطه وحسه الفكاهي، وراغباً في الاستمرار في مهنة التدريب التي بدأها سنة 1985، اي قبل 35 سنة مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في وقت يقود فيه «السماوي» حالياً، والفارق بينه وبين أكبر لاعب في الفريق، وهو الإسباني بيدرو كوندي، يصل إلى 40 عاماً، كما أنه يشارك في التدريبات بنفسه، ويتدرب كذلك في صالة الألعاب الرياضية.

ونشر نادي بني ياس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، شريط فيديو يظهر المدرب وهو يحتفل ويرقص على أهازيج فرقة «كناوة المغربية» في جو مميز.

وقال النادي على «تويتر»: «مدرب السماوي شايفر يحتفل بيوم ميلاده.. كل عام وأنت بخير، مع المزيد من النجاحات والتميز في حياتك الشخصية والمهنية».

وأكد المدرب شايفر في تصريحات صحافية، نشرتها صحيفة «زود دويتش» الألمانية، أنه لا يفكر على الإطلاق في التوقف عن النشاط وإنهاء مسيرته التدريبية، رغم وصوله إلى سن الـ70 من العمر. وقال إنه يأمل الاستمرار في العمل مع فريقه الحالي بني ياس، الذي تولى تدريبه بداية الموسم الحالي قادماً من فريق استقلال طهران.

ويقول شايفر: «لازلت أشعر بالراحة، وأتمتع بروح الشباب بشكل لا يصدق، أنا مندهش من أنني أصبحت بهذا العمر الآن، حالياً أتولى تدريب فريق بني ياس، وأعمل مع لاعبين شباب لصناعة فريق جيد في المستقبل، مثل العمل الذي قمت به مع فريق كارلسروه الألماني، بالنسبة لي أريد في البقاء في مهنة التدريب». وأكد المدرب الألماني السابق لناديي شباب الأهلي والعين أنه لا يستطيع أن يصدق نفسه بأنه وصل إلى هذا العمر، وأصبح علماً في مجال التدريب، وقال المدرب السابق للمنتخب الكاميروني والتايلاندي والجامايكي إنه حتى الآن يستطيع الوقوف على الأرض والحركة، وإنه لايزال راغباً في البقاء بهذه المهنة.

ويتمتع شايفر بالحس الفكاهي، ويظهر ذلك في المؤتمرات الصحافية التي يعقدها للحديث عن تحضيرات فريقه، أو عقب المباراة، كما أنه قريب جداً من اللاعبين، وتسود بينه وبينهم روح الفريق الواحد، إذ دائماً ما يقدم لهم النصائح، ويشارك في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الرسمية للدولة، ويحظى باحترام أعضاء مجلس الإدارة. وبدأ شايفر مشواره التدريبي في عام 1985 مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، ثم تولى قيادة كارلسروه وشتوتغارت وبوروسيا تنيس برلين والمنتخب الكاميروني، وشباب الأهلي (الأهلي سابقاً) والعين، ونادي باكو، والمنتخب التايلاندي، واسندت له قيادة منتخب جامايكا، قبل أن يدرب استقلال طهران. ومن أبرز إنجازاته التتويج مع الكاميرون بكأس الأمم الإفريقية في عام 2002.

- بدأ مدرب بني ياس مسيرته قبل 35 عاماً مع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

- الفارق بين شايفر وأكبر لاعبي بني ياس، الإسباني كوندي، يصل إلى 40 عاماً.

- أبرز إنجازات شايفر في مسيرته التدريبية الطويلة فوزه بكأس الأمم الإفريقية 2002 مع منتخب الكاميرون.

