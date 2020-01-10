راشد بن حميد للاعبي الأولمبي: قدموا كل ما لديكم

المصدر: بوريرام ■الإمارات اليوم

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم: «إنه واثق بقدرة المنتخب الأولمبي على تقديم أداء إيجابي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة ،المقامة حالياً في تايلاند»، مشيراً إلى أنه يضم في صفوفه عناصر شابة وموهوبة تُشكل رافداً حيوياً لمستقبل الكرة الإماراتية.

ويدشن الأولمبي اليوم مشاركته في كأس آسيا بلقاء منتخب فيتنام على استاد بوريرام الساعة 14:15 بتوقيت الإمارات، وذلك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً الأردن وكوريا الشمالية. وتعتبر هذه البطولة مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، حيث يسعى المنتخب إلى حجز البطاقة الأولمبية للمرة الثانية في تاريخ الإمارات بعد «لندن 2012».

وطالب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لاعبي الأولمبي «باستثمار مواهبهم في هذه المنافسة المهمة، وتقديم كل ما لديهم لإسعاد جمهور الإمارات»، كما أكد على ضرورة احترام المنتخبات المنافسة مهما كان تاريخها.

وأضاف في كلمة له: «المنتخب الأولمبي تم إعداده بشكل جيد لهذه البطولة، حيث تم توفير تجمعات داخلية ومعسكرات خارجية وخوض عدد من المباريات أمام منتحبات قوية، ونأمل أن ينعكس تأثير هذا الإعداد على أداء اللاعبين خلال مباريات البطولة»، مؤكداً أن «مواجهة فيتنام الأهم كونها الأولى، وتحقيق نتيجة إيجابية فيها سيمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهتين المقبلتين أمام كوريا الشمالية والأردن».

وأنهى الأبيض الأولمبي استعداداته بأداء حصة تدريبية، أمس، تحت قيادة المدرب ماسيج سكورزا، وجهازه المساعد، بمشاركة كل اللاعبين.

يذكر أن المنتخب كان قد توّج بلقب بطولة دبي الدولية للمنتخبات الأولمبية، أخيراً، بعد فوزه على العراق وأوزبكستان والسعودية وتعادله مع كوريا الجنوبية.

ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية، وفي حال تواجد منتخب اليابان (مستضيف الألعاب الأولمبية ) ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتأهل صاحب المركز الرابع مباشرة.

يذكر أن المنتخب سيخوض المباراة بالقميص الأبيض بالكامل، وفيتنام باللون الاحمر.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد تقي (ساحة) من سنغافورة ومواطنه روني كوه (مساعد أول)، والياباني يوماشي هيروشي (مساعد ثان)، ومواطنه ليدا جومبي (حكماً رابعاً).

سكورزا: لدينا الخيارات لتعويض غياب «بيليه»

قال مدرب المنتخب الأولمبي، البولندي ماسيج سكورزا، إن «المنتخب في جاهزية تامة لضربة البداية، وإن اللاعبين متحمسون للغاية»، مشيراً في المؤتمر الصحافي، أمس، إلى ثقته الكبيرة بقدرة المنتخب على تحقيق الفوز اليوم، والمضي بعيداً في البطولة.

وشدد على أن ما يحزنه هو غياب مهاجم شاب متميز، مثل محمد جمعة (بيليه) بسبب الإصابة، وقال: «أمر غير جيد أن يغيب عن صفوف المنتخب مهاجم بمواصفات محمد جمعة، لكن لدينا خيارات أخرى في خط الهجوم قادرة على تعويض غيابه، وثقتي بهم كبيرة جداً».

وأضاف: «كل منتخبات المجموعة قوية ولا توجد مباراة سهلة على الإطلاق والحظوظ متساوية، تركيزنا منصب على المباراة الأولى وسنتعامل مع المباريات بالقطعة».

وعن فيتنام، قال: «من المنتخبات المتطورة جداً والقوية في القارة الآسيوية، وقمنا بتحليل مبارياتهم الماضية، وكذلك مباراتنا الودية معهم التي أقيمت، أخيراً، في هوشي منه، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف».

- يدير مباراة الأولمبي وفيتنام اليوم على استاد مدينة بوريرام التايلاندية الحكم السنغافوري محمد تقي.

- محمد جمعة «بيليه» الوحيد الغائب عن صفوف الأولمبي بسبب الإصابة.