درّاجو 20 دولة يتسلقون جبال حتا على ارتفاع 650 قدماً

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تستضيف منطقة حتا، الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدرّاجات الهوائية الجبلية، في السابع من فبراير المقبل، وهو أحد السباقات الرسمية التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.

ويُقام الحدث الذي يُشارك فيه دراجون من 20 دولة بتنظيم من إكس دبي وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي.

ويشارك في الحدث الذي يُقام للمرة الأولى في دبي أبطال العالم في الدرّاجات الهوائية الجبلية وفي مقدمتهم الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز، المتوّج بلقب البطولة في ست مناسبات من أصل 10 دورات سابقة.

وعُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، مؤتمر صحافي صباح أمس، للكشف عن تفاصيل الحدث وتحدث خلاله مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، خالد العور، والمدير التنفيذي لسلسة هيرو العالمية، جيرهارد فانزي، وممثل إكس دبي، عبدالله بن حبتور، وممثل مركز حتا للدرّاجات الهوائية الجبلية، محمد خليفة الكعبي.

وشهد المؤتمر عرضاً وثائقياً للسلسلة العالمية للدرّاجات الهوائية وبداية تأسيسها منذ 10 سنوات في إيطاليا.

وقال، جيرهارد فانزي، إن «السباق الذي سيقام في مدينة حتا سيشتمل على فئات عدة، منها فئة المحترفين لمسافة 60 كيلومتراً، إذ ستكون أعلى نقطة عن سطح الأرض يصلها المتسابقون هي 650 قدماً، فيما ستبلغ مسافة الفئة الثانية 30 كيلومتراً بارتفاع 800 قدم عن سطح الأرض، فيما ستكون هناك فئة مخصصة للأطفال وأخرى للهواة».

لافتاً إلى أن: «سلسلة هيرو العالمية يشارك فيها أكثر من 4000 درّاج، في المراحل الثلاث متوقعاً أن تشهد نسخة حتا نجاحاً كبيراً في ظل الترتيبات التي تم إعدادها لاستضافة هذا الحدث».

من جانبه، قال خالد العور إن «منطقة حتا قد أصبحت مركزاً دولياً لسباقات الدرّاجات الهوائية بشكل عام والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص، لافتاً إلى أن هذه المدينة قد أصبحت محل أنظار العالم، الذين تابعوها من خلال طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي أقيم على مدار خمس سنوات ماضية».

وأضاف العور: «هذا السباق وغيره من الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس في حتا، تدعم الخطة التنموية الشاملة لتطوير هذه المنطقة وتعزيز جاذبيتها وجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول».

وشدّد عبدالله بن حبتور على أن إكس دبي: تعمل منذ عام 2014 على دعم المشروعات الوطنية واستقطاب الفعاليات الرياضية العالمية التي تُنظم في إمارة دبي.

«هيرو» أحد السباقات الرسمية التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.