170 فارسة في افتتاح مهرجان محمد بن زايد للقدرة بالوثبة

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

ينطلق اليوم مهرجان محمد بن زايد للقدرة، بإقامة سباق السيدات لمسافة 100 كيلومتر، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 170 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل المهرجان، الذي ينطلق بإقامة سباق السيدات، بينما سيشهد اليوم الثاني، غداً، إقامة السباق المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كيلومتر، على أن يقام السباق الرئيس لمسافة 120 كيلومتراً بعد غدٍ.

وأوضحت أن سباق السيدات سيتم تقسيمه إلى أربع مراحل، بواقع 40 كيلومتراً للمرحلة الأولى، و25 كيلومتراً للمرحلة الثانية، و19 كيلومتراً للمرحلة الثالثة، بينما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة 16 كيلومتراً.

وأشارت إلى الشروط الخاصة بالسباق التي أعلن عنها اتحاد الفروسية، أنه سيكون الحد الأدنى لوزن كل فارسة هو 50 كيلوغراماً، بينما سيتولى مهمة التحكيم ستة حكام برئاسة عبدالحكيم إسماعيل.

من الشروط الخاصة بالسباق أن الحد الأدنى لوزن كل فارسة 50 كيلوغراماً.

غداً السباق المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لـ 100 كيلومتر.