«فيفا» يطّلع على تعديلات النظام الأساسي ولائحة الانتخابات لاتحاد الكرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت الأمانة العامة باتحاد الكرة في بيان صحافي، أمس، أن الاتحاد قام بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لوضعهما في الصورة الكاملة للتعديلات، التي أدخلت على لائحة الانتخابات والنظام الأساسي لاتحاد الكرة، مشيرة إلى أنه تم عرض هذه التعديلات على اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة للموافقة عليها، تمهيداً لرفعها من قبل اللجنة إلى الجمعية العمومية المقبلة لاعتمادها، وذلك من دون الإشارة إلى طبيعة هذه التعديلات.

وعقدت الأمانة العامة ورشة قانونية لمناقشة التعديلات الجديدة، بحضور أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام الظاهري، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية، إبراهيم النمر، والمستشارين القانونيين للاتحاد والأندية.

وقال بن هزام: «هذه التعديلات جاءت بعد دراسة معمقة ومستفيضة، قامت بها الإدارة القانونية في الاتحاد، بالتعاون مع مجموعة من المستشارين القانونيين في الدولة، بعد جلسات من الدراسة والتشاور للوصول إلى التعديلات المناسبة»، وأشار إلى أنه تم إرسالها مسبقاً إلى جميع أندية الدولة للاطلاع عليها قبل عقد الورشة الأخيرة، واصفاً إياها بأنها أكثر دقة وأكثر انسجاماً مع نظام الانتخابات في مجلس إدارة اتحاد الكرة.