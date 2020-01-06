رونالدو مينديز: إصابتي أسوأ مما توقعت

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أبدى لاعب الوصل، البرازيلي رونالدو مينديز، حزنه بسبب عدم مشاركته مع «الإمبراطور» في الموسم الجاري، بعدما أجرى عمليتين جراحيتين في كاحل القدم، لافتاً إلى أن إصابته اتضح أنها أسوأ مما كان يتوقع، ما أسهم في ابتعاده عن الفريق لفترة طويلة.

وقال مينديز لـ«الإمارات اليوم»، إنه يشعر بالإحباط بعدما كان يأمل العودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، موضحاً: «في بداية الأمر كنت أشعر بأن إصابتي بسيطة، وأنني سأتعافى منها من دون إجراء عملية جراحية، قبل أن يؤكد الأطباء لي أنه لا بديل سوى إجراء العملية في شهر أكتوبر الماضي».

وأضاف: «كنت أتوقع أن أعود سريعاً بعد العملية، وأن أكون جاهزاً للمشاركة في المباريات مع فتح باب القيد في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ غداً، ولكني أجريت عملية جراحية ثانية، جعلت الموسم ينتهي بالنسبة لي، وهو ما يجعلني أشعر بالإحباط، خصوصاً أنني اشتقت للمشاركة في المباريات».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه ينتظر التقرير النهائي للطبيب حتى يتعرف إلى فترة غيابه عن الملاعب، وقال: «أشعر بالحزن بالفعل لأني أصبحت لا أعلم ماذا يحدث لي، أو ما سبب هذه الإصابة، وتأثيرها بالنسبة لمشواري مع الوصل، وحالياً أنتظر التقرير النهائي من الطبيب، حتى أعلم إلى أي مدى تحسنت حالة قدمي بعد العملية».

أمّا بالنسبة إلى رأيه في مردود الوصل في الموسم الحالي، قال: «أعتقد أن الفريق لم يبدأ الموسم بشكل جيد، بسبب النتائج السلبية التي حققها (الأصفر)، ما أسهم في غياب الثقة لدى اللاعبين، رغم أن الوصل فاز على الهلال السوداني في دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال وتأهل إلى ثمن النهائي، كما بدأ مسابقة كأس الخليج العربي بشكل جيد، ولكن نتائج الفريق في الدوري، البطولة الأهم، وتركيزنا عليها بشكل أكبر، لم تكن بالصورة التي نسعى إليها، ما أسهم في تراجع النتائج في البطولات الأخرى بشكل عام». وتابع: «الفريق خرج من دور الـ16 في البطولة العربية، وربع نهائي كأس الخليج العربي، ولكن أرى أن (الفهود) تحسن كثيراً في الدوري، خصوصاً أن الوصل كان لديه في رصيده نقطة واحدة فقط بعد مرور خمس جولات، قبل أن يستعيد اللاعبون ثقتهم بأنفسهم، وذلك الأمر نعرفه في كرة القدم، أن الانتصارات تجلب انتصارات أخرى».

وأكد مينديز أن الوصل يحتاج إلى التحسن في النصف الثاني من الموسم، وقال: «فترة التوقف الحالية، يجب الاستفادة منها بتجهيز اللاعبين بأفضل طريقة، واستعادة بعض اللاعبين المصابين، خصوصاً أن النصف الثاني من الموسم دوماً يكون أصعب، لأن الفرق تقاتل من أجل الحصول على النقاط، بعدما اتضحت الصورة بالنسبة لكل فريق والأهداف التي يرغب في تحقيقها، سواء بالمنافسة أو الهروب من الهبوط أو الحصول على مركز متقدم، وأرى أن الوصل أمام فرصة حقيقية للمنافسة على لقب كأس رئيس الدولة، التي تتطلب تركيزاً كبيراً، وعدم ارتكاب أخطاء مؤثرة لأن هذا النوع من المباريات لا يكون فيه مجال للتعويض».

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