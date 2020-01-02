موسى: خطة متكاملة لزيادة مقاعد جماهير شباب الأهلي

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدير أمن استاد هزاع بن زايد، محمد موسى، إنهم وضعوا خطة متكاملة لزيادة عدد مقاعد جماهير شباب الأهلي على الحصة المحددة من قبل لجنة دوري المحترفين، وذلك في حال حضور عدد كبير من جماهيره لمباراة العين، المقررة الساعة 20:45 مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الـ12 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لافتاً إلى أنه تم تخصيص البوابة رقم (8) لدخول جماهير شباب الأهلي.

وأكد موسى، في تصريحات صحافية لقناة نادي العين، أن إدارة استاد هزاع بن زايد تدرك أهمية المباراة الكبيرة، لذلك فإنها حريصة على حضور أكبر عدد من الجماهير إلى الاستاد، ووجّه الدعوة إلى جماهير شباب الأهلي لحضور اللقاء من داخل الاستاد، وقال: «من جانبنا ندعو كل جماهير فريق الأهلي إلى الحضور، هنالك مكان مخصص لهم، ولدينا الاحتياطات لزيادة عدد المقاعد، المنافسة الشريفة في كرة القدم تتطلب وجود كل الجماهير في الاستاد».

ونبّه محمد موسى الجماهير إلى ضرورة الاطلاع على الأدوات التي يحظر دخولها لاستاد هزاع بن زايد، على غرار الأدوات الحادة والشواحن الخارجية ومعدات التدخين، وقال: «الجماهير أصبحت تدرك نوعية الأدوات المحظورة، لذلك نتمنى أن تتركها في السيارة حتى لا تتأخر في دخول ملعب اللقاء».

وأشار محمد موسى إلى انتشار عدد كبير من أعضاء فريق العمل العيناوي لتسهيل مهام الجماهير، وقال: «فريق العمل العيناوي أول فريق تطوعي في الدولة خاص بنادي، ويجمعه في الأساس حب نادي العين».