سباق الدراجات يشهد الأنظار اليوم في مهرجان ليوا

المصدر: الظفرة - الإمارات اليوم

يشهد مهرجان ليوا الدولي، اليوم، إقامة سباق الدراجات، بمشاركة 12 دراجاً في كل فئة، حيث ستكون الإثارة حاضرة في المهرجان الذي يحظى بمتابعة كبيرة محلياً ودولياً. وشددت اللجنة المنظمة في بيان صحافي، أمس، على أنه في حال عدم اكتمال عدد اللاعبين في كل فئة، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء تلك الفئة، كما ألزمت الجميع بإخضاع دراجاتهم للفحص الفني.

في جانب آخر، شهدت منطقة الظفرة، حيث يقام المهرجان، تنظيم مسابقة الصيد بالصقور، ضمن فعاليات المهرجان الدولي، وسط حضور كبير من عشاق الرياضات التراثية، وتستمر حتى اليوم. ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للمشاركين، منها 80 ألف درهم للفائز في الفئة الأولى، بينما تبلغ جائزة الفئة الثانية 20 ألف درهم، بجانب جوائز مالية للمراكز الأخرى.