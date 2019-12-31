23 ميدالية ملوّنة للدراجات في «عربية المضمار»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكّن منتخب الدراجات المشارك في البطولة العربية للمضمار المقامة في القاهرة من إضافة سبع ميداليات إلى رصيده (ثلاث ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان)، لترتفع حصيلته في ختام اليوم الثالث إلى 23 ميدالية ملونة، من بينها تسع ميداليات ذهبية، وتسع ميداليات فضية، وخمس ميداليات برونزية.

وتضمنت محصلة اليوم الثالث تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية، حيث نجح نجم منتخب الكبار محمد المنصوري في الفوز بميدالية ذهبية في سباق الكيرين، كما تمكنت اللاعبة صفية مختار الصايغ من حصد ميداليتين ذهبيتين بفوزها بالمركز الأول في سباقي الأمونيوم و200 متر للشابات.