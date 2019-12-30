يوفانوفيتش: هذا ما سأفعله مع منتخب الإمارات

المصدر: منصور السندي-دبي



أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الصربي إيفان يوفانوفيتش أن المنتخب يمر بمرحلة صعبة وأن نتائجه السابقة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2023 وكأس آسيا 2023 لم تكن جيدة ما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة له لكنه يثق تماما في قدرة الاعبين على اجتياز هذا التحدي، مشددا على أنه سيعمل مع اللاعبين لإخراج المنتخب من هذه الأزمة وتغيير صورة المنتخب.

وقال يوفانوفيتش في المؤتمر الصحافي التقديمي الذي عقد اليوم الإثنين بمقر اتحاد كرة القدم في دبي في أول ظهور له من خلال وسائل الإعلام عقب تعاقد اتحاد الكرة معه أخيرا" على الرغم من أن هذه تعد المرة الأولى التي اتولى فيها تدريب منتخب، بعدما توليت في السابق تدريب فرق، الا أن وجودي في دولة الإمارات لمدة ست سنوات جعلني أعرف الكثير عن كرة الإمارات وعن اللاعبين وسأبذل قصارى جهدي للنجاح في مهمتي مع المنتخب واتوقع من اللاعبين العزم وتقديم الأفضل".

وشدد يوفانوفيتش على أنه لا ينظر الى أعمار اللاعبين وأنه سيختار اللاعبين الأكثر استعدادا وجاهزية للمنتخب بغض النظر عن أعمارهم سواء كانوا في سن الـ 30 أو 20 عاما.

وأضاف ردا على سؤال بشأن ما يتردد في الأوساط الرياضية من أن بعض مدربي المنتخب كانوا في السابق يجدون قائمة اللاعبين جاهزة “لا اصدق أن هذا الشيء قد حدث في السابق أو سيحدث في المستقبل خصوصا أن هناك اتحاد كرة قدم جاد في عمله بدليل النتائج التي حققها ا لمنتخب خلال السنوات الست الماضية التي كانت اتواجد فيها خلال فترة عملي في دولة الإمارات".

وأشار مدرب المنتخب الى أنه سيتم الإعلان عن القائمة الجديدة للمنتخب بعد انتهاء الجولة الـ 12 لدوري الخليج العربي القررة يومي الاربعاء والخميس القادمين، لافتا الى أنه سيكون هناك تجمع للمنتخب في دبي في الثالث من الشهر المقبل بهدف التعرف على اللاعبين.