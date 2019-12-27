منتخب الشابات يغادر إلى البحرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت، أمس، إلى البحرين بعثة منتخب الشابات للمشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 18 عاماً، التي تقام من 29 الجاري إلى السادس من يناير المقبل. يذكر أن قرعة البطولة أوقعت المنتخب في المجموعة الأولى مع الأردن والعراق ولبنان. وقالت مدربة المنتخب، حورية الطاهري، في تصريح صحافي: «تحضيرات المنتخب جاءت مثالية من خلال تجمعات داخلية وخارجية وتدريبات يومية، وخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الكويتي». ويفتتح الأبيض مشواره بمواجهة العراق في 29 الجاري، ثم لبنان في 31 منه، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأردني يوم الثاني من يناير. وتقام مباريات البطولة على استاد الشيخ علي بن محمد في المنامة.