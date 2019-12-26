بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين تنطلق اليوم

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

تنطلق عند الثانية من ظهر اليوم منافسات بطولة رأس الخيمة لمصارعة الذراعين التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وتستمر يومين بصالة المنطقة التعليمية بالظيت، بمشاركة أكثر من 300 لاعب مواطن في أربعة أوزان (70 و80 و90 وفوق 90 كيلوغراماً)، ويبلغ مجموع جوائزها خمسة ملايين درهم، وتعتبر أغلى بطولة في تاريخ مصارعة الذراعين في الإمارات.

وكانت اللجنة المنظمة قد نظمت أول من أمس ورشة تعريفية للمشاركين شرحت من خلالها القوانين والتفاصيل المتعلقة بالبطولة، وتضمنت إجراءات الميزان وتصنيف المشاركين حسب أوزانهم.

بدوره أكد رئيس اللجنة المنظمة أحمد بن درويش، أن اللجنة المنظمة أكملت جاهزيتها للحدث، منوهاً باختيار حكام أصحاب خبرة وكفاءة. وأضاف في تصريحات صحافية: «استضافة بطولة بهذا الحجم وهذه الجوائز المالية تثري الحراك الرياضي بالإمارة، وتمنحها رصيداً من الخبرة في التنظيم والاستضافة».