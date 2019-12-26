مضمار خورفكان للمعاقين يحصل على اعتماد الاتحاد الدولي لألعاب القوى

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حصل ملعب نادي خورفكان للمعاقين الجديد على اعتماد الاتحاد الدولى لألعاب القوى IAAF (عدا منافسات القفز بالزانة كونها مسابقة غير بارالمبية)، ليكون أول استاد ألعاب قوى معتمد دولياً للرياضيين المعاقين وغير المعاقين في المنطقة الشرقية، ويشتمل الاستاد على ميدان ومضمار ألعاب القوى بطول 400 متر ومقاطع الرمي وتخطيط حارات الجري وحفر الوثب، والتي أشاد الاتحاد بمطابقتها مع المواصفات الفنية الدولية ومتطلبات الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الرياضية والفنية بالنادي لؤي سعيد علاي، أن نادي خورفكان للمعاقين بكل منشآته أصبح جاهزاً لاستضافة الأحداث الرياضية المحلية والدولية المعتمدة برياضة ألعاب القوى للمعاقين وغير المعاقين، وأن النادي يفتح أبوابه لكل شرائح المجتمع على مدار اليوم.

من جانبه، كشف مدير الشؤون الرياضية والفنية الدكتور مصباح جعفر، أنه «جرى عدد من المراسلات الدولية للحصول على شهادة اعتماد دولي لاستاد النادي الجديد من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF بعد إتمام الاستمارات المطلوبة، وتقديم شهادات التنفيذ من الشركة المنفذة والمعايير الفنية الدقيقة التي تم تنفيذها خلال الإنشاء، وقد سبقت الموافقة إطلاع المراقب الفني الدولي عبدالناصر براهمية على منشأة النادي، والذي قام بجولة تفقدية لميدان ومضمار ألعاب القوى وقام بفحص التجهيزات الرياضية في النادي بصفة عامة».