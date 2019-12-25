منتخب الناشئين يحصد 12 ميدالية في «عربية الرماية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل المنتخب الوطني لرماية المسدس والبندقية ضغط الهواء حصاده للميداليات في منافسات البطولة العربية للأسلحة الهوائية 2019، التي تقام منافساتها برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ميادين نادي الذيد بالشارقة، وتختتم يوم بعد غدٍ بمشاركة تسع دول عربية، هي: الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق وسورية ومصر والسودان.

ووصل رصيد المنتخب في نهاية اليوم الثالث للبطولة إلى 12 ميدالية، بينها أربع ميداليات ذهبية، ومثلها فضية، ومثلها برونزية، وكانت الميداليات من نصيب الناشئين والناشئات، وينتظر أن يحصد الكبار المزيد من الميداليات.

وأعرب الأمين العام للاتحاد، عبدالله الزعابي، عن سعادته بهذه النتائج، مؤكداً أنها تترجم جهود الجهازين الإداري والفني للمنتخبات، وتؤكد صحة المسار والنهج اللذين يسير عليهما الاتحاد.