عيسى مير مشرفاً على المنتخبات.. وياسر سالم مديراً لـ «الأبيض»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلفت اللجنة الانتقالية باتحاد كرة القدم عضو اللجنة الانتقالية عيسى مير، بمهام الإشراف على المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، بناءً على التوصية المقدمة من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية خلال اجتماعها الذي عُقد بتاريخ 18 الجاري.

فيما تم تعيين ياسر سالم لاعب نادي الوحدة والمنتخب الوطني السابق مديراً للمنتخب الأول.

وتقدم اتحاد كرة القدم في بيان صحافي بالشكر والتقدير إلى الدكتور حسن سهيل وإسماعيل راشد اللذين تقدما باعتذارهما عن مواصلة العمل مع المنتخب الوطني لظروفهما الخاصة، مثمنين جهودهما الكبيرة وإخلاصهما وتفانيهما في العمل وتعاونهما مع الجميع.