رسمياً.. ياسر سالم مديراً لمنتخب الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم في بيان صحافي أنه تم تكليف عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة عيسى مير عبد الرحمن بالإشراف على مهام المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة وذلك بناء على التوصية المقدمة من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية خلال اجتماعها الأخير، فيما تم تعيين لاعب نادي الوحدة والمنتخب الوطني السابق ياسر سالم مديرا للمنتخب الوطني الأول.

وتقدم اتحاد الكرة بالشكر والتقدير الى مشرف المنتخب الوطني السابق الدكتور حسن سهيل ومدير المنتخب السابق إسماعيل راشد اللذان تقدما باعتذارهما عن مواصلة العمل مع المنتخب الوطني لظروفهما الخاصة.