«غنتوت» يعلن عن تنظيم كأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، 3 يناير المقبل، مهرجان كأس سلطان بن زايد للبولو، الذي سيقام على ملعب سلطان بن زايد للبولو بنادي غنتوت، وتحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الحدث الذي ينطلق للمرة الأولى، وبعد إقامة احتفالية خاصة بتدشين الملعب الرئيس الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، تخليداً لذكراه العطرة، وعرفاناً بدوره ومساهمته في دعم تراث الإمارات في مختلف المجالات.

وحضر المؤتمر الذي أقيم أمس بمقر النادي، سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعيد المناعي مدير الأنشطة بنادي تراث الإمارات، وعدد من الشخصيات والمسؤولين.

ويتضمن مهرجان سلطان بن زايد للبولو إقامة مباراة التحدي الاستعراضية التي تجمع بين فريقي غنتوت ياس الذي تقوده سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وناصر الشامسي، والثنائي الأرجنتيني المكون من مارتن دنوفان وماركوس اريا، فيما يقود فريق غنتوت (مازيراتي) الثنائي الدولي يوسف بن دسمال، وعلي المري، والثنائي الأرجنتيني الدولي بابلو لورنت ومانويل توكالينو. ويدير المباراة الطاقم الأرجنتيني المكون من استيفن كوسست وهوغو برلبوتشي. وحرصت إدارة نادي غنتوت على تكريم الطفلة سارة المزروعي التي أصيبت إصابة طفيفة خلال بطولة الإمارات الدولية سابقاً.

- المهرجان يقام للمرة الأولى، وينطلق 3 يناير المقبل.