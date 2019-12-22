الوحدة لا يُقنع ودون شباك نظيفة للمباراة الـ10 على التوالي

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

كان العنوان الأبرز بالنسبة لفريق الوحدة بعد الفوز على كلباء أول من أمس 2-1، وإيقاف سلسلة النتائج المخيبة الاخيرة، أنه حقق الأهم بالنقاط الثلاث لكنه لا يقنع خاصة من حيث الأداء، ولا يبعث على التفاؤل بالنسبة لجمهوره في الفترة المقبلة، وهو ما تؤكده مجموعة من الأرقام لعل أبرزها الهشاشة الدفاعية، إذ ظلت شباكه غير نظيفة للمباراة العاشرة على التوالي في دوري الخليج العربي.

وزاد القلق على الفريق، خاصة في ظل اقتراب لقائه أمام الجزيرة الثلاثاء المقبل في دور الـ16 بكأس رئيس الدولة، حيث تكررت الأخطاء الدفاعية أمام كلباء الذي لعب بعشرة لاعبين فقط.

وفشل المدرب الإسباني مانويل خيمينيز في علاج كافة السلبيات التي ظهرت على فريقه في المباريات الخمس الأخيرة، أبرزها الأخطاء الدفاعية القاتلة، ففي سابقة لم تحدث للعنابي في الدوري، بات ثاني أضعف دفاع بعد أن استقبل 22 هدفاً، متفوقاً على عجمان صاحب المركز الأخير في عدد استقبال الأهداف بفارق هدف واحد فقط.

وبرر خيمينيز تراجع المستوى باعتماد الفريق على بعض اللاعبين الشباب في ظل الغيابات، وقال في المؤتمر الصحافي: الوحدة يلعب بعدد كبير من اللاعبين الشبان، نظراً للظروف التي يمر بها من الإصابات، ورغم ذلك فقد أجادوا بصورة واضحة وبخاصة البديل يحيى الغساني الذي سجل هدف الفوز. وأضاف: تعرض مرمانا للتهديد في بعض الفترات من المباراة، وهذا راجع لأن كلباء يمتلك عناصر هجومية بارزة، خاصة ملابا الذي كان مصدر الخطورة لدفاعات فريقه، ولكن المهم في هذا التوقيت هو تحقيق الفوز، واستعادة الثقة للاعبين الذين كانوا في حاجة ماسة لها.

الوحدة بات ثاني أضعف دفاع في الدوري بـ22 هدفاً.