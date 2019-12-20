الملا يتوّج بطلاً لمونديال الدراجات المائية في الشارقة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

انتزع سائق فريق أبوظبي، راشد الملا، لقب بطولة العالم في الدراجات المائية بحصده، أمس، المركز الأول في المرحلة الثانية من الجولة الختامية، التي تستضيفها بحيرة خالد في إمارة الشارقة، ضمن أسبوع «الشارقة للسباقات العالمية 2019»، الذي يسدل الستار عنه غداً.

ونجح الملا في تكرار إنجازه للعام الماضي، والتربع على عرش فئة الحركات الاستعراضية، بعد أن رفع رصيده إلى 200 نقطة، متفوقاً بفارق 30 نقطة على أقرب منافسيه، الإيطالي روبرتو مارياني، الذي حل ثانياً بـ170 نقطة.

وضمن الملا الفوز باللقب العالمي دون انتظار المرحلة الختامية التي تنطلق اليوم، خصوصاً أن إنجاز الملا جاء بالعلامة الكاملة، بعد أن هيمن على جميع ألقاب جولات الموسم، وتحقيقه المركز الأول في جولتي مدينتي أولبيا الإيطالية وبورتمياو البرتغالية.

وقال الملا، في تصريحات صحافية، إن «الدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، كان وراء تحقيق الإنجازات، وإهداء الدولة لقب بطولة العالم للحركات الاستعراضية للعام الثاني على التوالي». وأضاف: «الهيمنة على جميع جولات البطولة لم تكن سهلة، في ظل منافسة قوية من نخبة دراجي الحركات الاستعراضية المائية على العالم».

وتنطلق اليوم المرحلة الختامية بإقامة سباقات ضمن أربع فئات، ممثلة بواقف محترفين للرجال، وواقف محترفين للسيدات، والحركات الاستعراضية، وفئة جالس محترفين، وتراهن الإمارات على ستة دراجين، ثلاثة منهم من فريق أبوظبي، ممثلين براشد الملا وسلمان العوضي وراشد الطاير، كما يشارك في هذه الجولة عبدالله الحمادي وأبوبكر المري وسلطان الحمادي، وجميعهم من الإمارات، في فرصة للمنافسة على منصات تتويج جولة الختام.

السويدي أندرسون يسجل أسرع زمن في مونديال الزوارق السريعة

أبقى قائد الفريق، السويدي جونسون أندرسون، على آماله في الفوز بلقب بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، عقب نجاحه، أمس، في تسجيل الزمن الأسرع في التجارب التأهيلية للجولة الختامية، التي تستضيفها بحيرة خالد في الشارقة غداً. وسجل أندرسون زمن 45.25 ثانية، ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيس.

ويحتل أندرسون حالياً المرتبة الثانية في الترتيب العام للبطولة برصيد 59 نقطة، وبفارق ست نقاط عن المتصدر الأميركي، شون تورينتي، قائد زورق «أبوظبي 1» الذي لم يحالفه الحظ في التجارب التأهيلية، عقب اكتفائه بتسجيل خامس أسرع الأزمنة، وبالتالي الانطلاق خامساً في السباق الرئيس.

وشهدت التجارب التأهيلية تبادلاً للهيمنة على مراحلها الثلاث، بعد أن نجح ثاني القمزي في تسجيل زمن بلغ 45.47 ثانية، إلا أن سرعان ما تمكن السويدي أندروسن من كسر هذا الرقم والطواف حول مجرى السباق بزمن بلغ 45.25 ثانية.

6

من أبطال الإمارات

يتنافسون، اليوم،

على ألقاب أربع فئات

في مونديال

الدراجات المائية.