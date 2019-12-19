دفاع الظفرة في اختبار قوة هجوم العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

يراهن فريق العين، اليوم، على قوته الهجومية لضمان المركز الثاني مؤقتاً في دوري الخليج العربي، حين يستضيف على ملعبه في استاد هزاع بن زايد، فريق الظفرة الساعة السادسة مساء ضمن الجولة العاشرة.

ويأمل العين البناء على الانتصار الكبير الذي حققه في الجولة الماضية أمام عجمان بنتيجة 4-1، لمواصلة نغمة الفوز وبلوغ النقطة الـ21، لاعتلاء الوصافة بانتظار لقاء شباب الأهلي (الوصيف حالياً)، الذي يواجه غداً خورفكان، في حين يواجه المتصدر الشارقة عجمان اليوم.

ويمتلك العين أقوى خط هجوم في الدوري بـ23 هدفاً، بينها تسعة أهداف سجلها المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو، ما يجعل كل الأنظار في مباراة اليوم تتجه نحو خط الهجوم، خصوصاُ مع عودة الجزائري عبدالرحمن مزيان، بعد أن غاب لشهرين قبل أن يظهر في لقاء عجمان في الجولة الماضية بتسجيله هدفاً.

وتؤكد إحصاءات رابطة المحترفين قوة هجوم العين، إذ قام بالتسديد على المرمى في 56 مناسبة، سجل منها 23 هدفاً، بينها 22 من داخل الجزاء، كما أن الاهداف تنوعت، إذ سجل الفريق 13 هدفاً بالقدم اليمنى وأربعة باليسرى وستة من ضربات رأسية، ويسجل الفريق في مرمى المنافسين في كل 32 دقيقة.

وعلى الرغم من أن مهمة لاعبي العين قد تكون أسهل من المواجهات السابقة، خصوصاً أن الفريق استعاد الثقة بالفوز على عجمان، إلا أن المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، حذر لاعبيه في المؤتمر الصحافي من فريق الظفرة، قائلاً إنه قد يسبب متاعب للفريق.

وقال: «سنواجه فريقاً قوياً على المستوى الهجومي، لديهم خط هجوم قوي به ثلاثة لاعبين قادرين على تسجيل الأهداف وحسم المباريات، يجب علينا أن نكون الطرف الأفضل في المباراة حتى نحقق الفوز فيها، بكل تأكيد الهدف في المواجهة واضح، وهو المحافظة على الأداء الجيد والاستمرار في تحقيق الانتصارات».

في المقابل، يدخل الظفرة صاحب المركز التاسع بـ11 نقطة اللقاء وهو يخطط لمفاجأة العين، مستعيناً بحالة عدم الاستقرار في النتائج لدى أصحاب الأرض، خصوصاً حين يلعب على أرضه وأمام جماهيره، وستتعزز صفوف الضيوف بعودة المدافع خالد الدرمكي من الإيقاف، ما يمنح المدرب الصربي رازوفيتش خيارات إضافية لتقوية خط الظهر أمام هجوم قوي من العين.

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