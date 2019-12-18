بدء التسجيل لتصفيات كرة قدم الصالات والطائرة في «ند الشبا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي ستقام خلال شهر رمضان المقبل، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، فتح باب التسجيل للفرق الراغبة في المشاركة في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة.

وتبدأ، اليوم، فترة التسجيل لتصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، وينتهي تسجيل الفرق يوم 25 يناير المقبل، وسيكون آخر موعد لتسجيل اللاعبين الأول من فبراير المقبل.

وتنطلق تصفيات كرة قدم الصالات يوم 27 فبراير في صالة المنارة الرياضية، ونصت اللائحة الفنية على أن يلتزم الفريق المشارك بتسجيل 16 لاعباً كحد أقصى، و10 لاعبين كحد أدنى، في التصفيات، من بينهم وجوباً عدد حارسي مرمى، ويسمح بتسجيل اللاعبين المواطنين وحاملي جواز سفر الدولة، واللاعبين من أبناء المواطنات، واللاعبين حاملي جوازات جزر القمر من المقيمين في الدولة، بالإضافة إلى تسجيل سبعة لاعبين بحد أقصى من المقيمين ومواليد الدولة.

وتتطلب المشاركة في بطولة الكرة الطائرة، التي ستقام منافساتها بصالة مجمع ند الشبا الرياضي، التزام كل فريق بتسجيل 14 لاعباً كحد أقصى، و10 لاعبين كحد أدنى، وذلك على أن يكون اللاعب بعمر 18 سنة فما فوق في تاريخ إقامة البطولة، خلال التصفيات أو النهائيات، كما يسمح بتسجيل اللاعبين في التصفيات والنهائيات، شرط أن تكون المشاركة الفعلية للمواطنين، ومن في حكمهم في الملعب، بلاعبَين اثنين كحد أدنى (إجباري).

كما سمحت اللجنة بتسجيل أبناء المواطنات وحملة جوازات جزر القمر، ضمن فئة المواطنين، على أن تكون لديهم إقامة سارية المفعول.

• 27 فبراير تنطلق تصفيات كرة قدم الصالات في صالة المنارة.