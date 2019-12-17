عبدالله إبراهيم مستشاراً للاتحاد العربي للصحافة الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي للصحافة الرياضية تعيين الزميل عبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي في الإمارات، مستشاراً للاتحاد العربي للصحافة الرياضية «نظراً لكفاءته وخبراته الطويلة في مجال الإعلام الرياضي الإماراتي والعربي والقاري والدولي».

وسبق للزميل عبدالله إبراهيم أن كان عضواً في اللجنة التنفيذية لهذا الاتحاد عندما كان عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحادين الدولي والآسيوي للصحافة الرياضية لسنوات طويلة.

واعتبرت اللجنة التنفيذية في بيان لها أن عبدالله إبراهيم سيعزز من مسيرة الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.