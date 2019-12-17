14 فريقاً عالمياً تشارك في طواف دبي النسائي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت اللجنة المنظمة لـ«طواف دبي النسائي الدولي»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عن مسارات السباق المقرر أن ينطلق في 17 فبراير المقبل ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته.

وسيقام السباق بالتعاون بين اتحاد الدراجات ومجلس دبي الرياضي، وتبلغ مسافته 392 كيلومتراً، ويقام على أربع مراحل بمشاركة 14 فريقاً نسائياً من مختلف دول العالم.

وتنطلق المرحلة الأولى للطواف التي ترعاها شركة «نشاما للتطوير العقاري» من دبي فستيفال سيتي، وتمتد لمسافة 99 كيلومتراً وتختتم في تاون سكوير بمنطقة القدرة، فيما تنطلق المرحلة الثانية التي ترعاها «دبي فستيفال سيتي» يوم 18 فبراير من دبي فستيفال سيتي وتمتد لمسافة 91 كيلومتراً، وتنتهي في منطقة ذا سبرينغس، بينما تبلغ المرحلة الثالثة 90 كيلومتراً، وترعاها الهيئة العامة للرياضة يوم 19 فبراير من حديقة وادي حتا بمنطقة حتا وتمتد حتى سد حتا، ويُختتم الطواف بإقامة المرحلة الرابعة التي ترعاها هيئة الصحة بدبي يوم 20 فبراير من دبي فستيفال سيتي وتمتد لمسافة 112 كيلومتراً وتنتهي في المكان ذاته.

وعُقد أمس مؤتمر صحافي بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومدير الطواف عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، نورة الجسمي، ومدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي، سارة الصايغ، وقائدة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، صفية الصايغ، وممثلين من مجلس دبي الرياضي، والهيئة العامة للرياضة، والشركات الراعية للسباق.

وجرى خلال المؤتمر الصحافي الكشف عن درع البطولة الذي صُمم من خلال الكوادر الوطنية، وهو على شكل برواز دبي تتوسطه عجلة دراجة هوائية في إشارة إلى أن الأضلاع الأربعة للبرواز تعبير عن المراحل الأربعة للطواف، ويحمل الدرع اللون الذهبي في إشارة إلى لون ميدالية الفوز بالبطولات.

وقالت سارة الصايغ إن رياضة الدراجات الهوائية النسائية في دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تشهد تنامياً سريعاً وملحوظاً، ويعود الفضل في ذلك إلى وجود العديد من المنشآت الرياضية الممتازة، وهو الأمر الذي شجع النساء والفتيات على ممارسة هذه الرياضة.

وأضافت: «بعد النجاح الذي تحقق في طواف دبي ومن بعده طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، يسعدنا أن نتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية في تنظيم طواف دبي النسائي الدولي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمخصص فقط للسيدات».

من جانبها، أكدت نورة الجسمي أن «الحدث مدرج ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ونفتخر بتنظيمه ليكون مكملاً للأحداث الرياضية العالمية الناجحة التي تقام في دبي».

صفية الصايغ تقود فريق الإمارات

تقود المواطنة صفية الصايغ فريق الإمارات الذي يتنافس مع 13 فريقاً نسائياً محترفاً إلى جانب عدد من بطلات تلك الرياضة».

وسبق للاعبة نادي أبوظبي للدراجات أن فازت أخيراً بلقب بطولة الإمارات لفردي الإناث للدراجات الهوائية، إذ يعول عليها اتحاد الدراجات الكثير لتحقيق نتائج طيبة في السباق.

وأعربت صفية الصايغ خلال المؤتمر الصحافي عن شعورها بالفخر لتمثيل الدولة في هذا الطواف العالمي، مشددة على أن «تنوع مراحل الطواف بين المناطق داخل المدينة والصحراوية والجبلية يشكل تحدياً مهماً يحفز اللاعبات على تقديم أفضل أداء، والتنافس مع نخبة الدراجات العالميات، وتحسين قدراتهن التنافسية وتصنيفهن الدولي».