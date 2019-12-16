«ليكو العين» يعود من عجمان بـ «قُبلة الحياة»

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

حقق العين فوزاً غالياً ومستحقاً على عجمان بنتيجة 4-1، أمس على استاد راشد، في افتتاح المرحلة التاسعة من دوري الخليج العربي، وحصل مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، على دفعة معنوية كبيرة بعد أن كان مهدداً بترك منصبه بعد التعادل في الجولة الماضية مع النصر 2-2، ومطالبة البعض برحيله لاتساع فارق النقاط مع الشارقة المتصدر.

وكان لاعبو العين عند حسن ظن مدربهم، وقدموا عرضاً مثالياً على الرغم من تقدم البرتقالي أولاً عن طريق إسماعيل أحمد بالخطأ في مرماه (3) ليعود الزعيم بأربعة أهداف حملت توقيع الجزائري عبدالرحمن مزيان (28)، ومهند العنزي (44)، والبرازيلي كايو (55)، والبديل جمال معروف (90+5).

وبتلك النتيجة يواصل البرتقالي سلسلة نتائجه السلبية في آخر ست مباريات لم يتمكن خلالها إلا من الحصول على نقطة واحدة.

وجاء سيناريو خسارة عجمان بالطريقة التي ظهرت أمام اتحاد كلباء والوحدة، حينما تقدم بهدف لترتد عليه النتيجة وبفارق كبير، وبات رجال المدرب أيمن الرمادي في موقف صعب بجدول المسابقة بعد أن تجمد رصيدهم عند ثماني نقاط، مقابل 18 للعين.

وكان الطريق ممهداً لأصحاب الأرض للخروج بنتيجة إيجابية، حينما تقدموا في وقت مبكر عن طريق تسديدة فاندر فييرا من مكان صعب حولها المدافع إسماعيل أحمد بالخطأ داخل مرماه.

وبدا دفاع البرتقالي في حالة أفضل مما كان عليها في المباراة الماضية ضد كلباء، واستطاع أن يقضي على الخطورة المتكررة للزعيم، كان أبرزها كرة وصلت إلى محمد عبدالرحمن وهو على خط المرمى، لتُبعد إلى ضربة ركنية (11).

وتألق حسن زهران بإبعاد رأسية كايو التي ارتقى إليها قبل محمد سبيل، وتجاوزت الحارس، إلا أن مدافع البرتقالي أبعد الكرة قبل أن تُعانق الشباك (20).

واشتدت الخطورة على مرمى عجمان، إذ سنحت أخطر فرص اللقاء من كرة تخطت الدفاع وسدد لابا بغرابة شديدة خارج الملعب والمرمى مفتوح على مصرعيه.

وكاد العين يدفع ثمن اهدار الفرص غالياً حينما توغل التوغولي بوبكر تراولي، وسط دفاع الفريق الضيف، ولعب كرة بطريقة ذكية ارتطمت بمهند العنزي، وتحولت إلى ركنية (24).

ولم يستطع دفاع عجمان أن يصمد لما هو أكثر من ذلك، وبدأت الأخطاء في الخط الخلفي تظهر مع الهدف الأول الذي سجله عبدالرحمن مزيان من تمركز خاطئ لقائد الفريق محمد يعقوب، وسدد في سقف المرمى مسجلاً التعادل.

وارتبك أصحاب الأرض بشدة بعد هدف التعادل، ولاحت للياباني شيوتاني فرصة محققة للتسجيل لكن الحارس تألق في لقطة المباراة وحول الكرة لركنية (35).

واستقبل مرمى عجمان هدفاً غريباً قبل أن يدخل لاعبوه إلى غرفة تبديل الملابس في فترة الاستراحة بين الشوطين، عندما حاول فييرا إبعاد كرة ركنية في اتجاه مرماه، لترتد الكرة من الحارس علي الحوسني إلى مهند العنزي الذي أودعها المرمى بسهولة. وتمكن كايو من توسيع الفارق بعد فاصل من التمريرات نجح خلالها المهاجم البرازيل قي أن يسجل بسهولة في غياب الدفاع.

وفي الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع تمكن البديل جمال معروف من تسجيل الهدف الرابع من هجمة منظمة.

التبديلات

عجمان:

دخول وليد خالد ومحمد

إبراهيم، وخروج محمد

الشحي وبوبكر تراولي.

العين:

دخول جمال معروف ويحيى

نادر وخالد البلوشي، وخروج

عبدالرحمن مزيان وفلاح

وليد ومحمد عبدالرحمن.

رجل المباراة

علي الحوسني.

الاستحواذ

عجمان: 35%

العين: 65%

دون المستوى

محمد يعقوب.

البطاقات

عجمان:

محمد الشحي وفاندر فييرا.

العين:

لا يوجد.