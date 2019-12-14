تشكيل لجنة انتقالية لاتحاد كرة القدم برئاسة راشد النعيمي

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم خلال الإجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم السبت بفندق انتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي، تشكيل لجنة إنتقالية لاتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وذلك في أعقاب استقالة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة مروان بن غليطة قبل انتهاء دورته القانونية في 2020، اذ جاء تشكيل اللجنة الانتقالية التي ستدير شؤون الاتحاد إلى حين إنتخاب مجلس ادارة جديد للدورة الانتخابية 2020-2024 تطبيقاً لنص المادة "151”من النظام الأساسي لاتحاد الكرة.



وضمت اللجنة الانتقالية 10 أعضاء هم رئيس رابطة المحترفين الاماراتية عبد الله الجنيبي وهشام الزرعوني وغا نم الهاجري وعلي حمد وأمل بوشلاخ وعائشة الطنيجي وخلفان بالهول وعيسى مير وأحمد درويش وحميد الطاير، وضمت اللجنة الانتقالية ثلاثة من أعضاء اتحاد الكرة المستقيل وهم عبد الله الجنيبي وهشام الزرعوني وأمل بوشلاخ.

وترأس اجتماع الجمعية العمومية أكبر الأعضاء الممثلين سنا وهو عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي ابراهيم عبد الملك، وذلك وفقا للمادة "151”من النظام الأساسي لاتحاد الكرة التي تنص على أنه في حالة استقالة مجلس ادارة اتحاد الكرة فإنه يرأس اجتماع الجمعية العمومية اكبر الأعضاء الممثلين سناً.

وقام الأمين العام لاتحاد الكرة محمد هزام الظاهري بالكشف عن أسماء ثمانية من اعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين تقدموا باستقالاتهم وهم رئيس الاتحاد مروان بن غليطة والأعضاء راشد الزعابي ومحمد عبيد اليماحي وخليفة الغفلي، وحسن عبد الوهاب ومسلم الكثيري ومحمد مبارك الهاجري وسعيد الطنيجي، وحضر اجتماع الجمعية العمومية ممثلي 30 نادياً من اصل 31 فيما ممثلي نادي واحد فقط هو الظفرة

وينتظر أن تعقد اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة أول اجتماع لها عقب تشكيلها وذلك لتوزيع المهام والحقائب تمهيداً لبدء مرحلة جديدة من العمل على صعيد إعداد المنتخبات الوطنية لاستحقاقاتها المقبلة في مقدمتها المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض مبارياته في الجولات المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

ومن المقرر أن تقوم اللجنة الانتقالية بالدعوة الى عقد جمعية عمومية لانتخاب لجنتين أحداهما للإشراف على انتخاب مجلس إدارة جديد وأخرى للإستئناف على العملية الانتخابية المقبلة