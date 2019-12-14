بطولة «تنس الحبتور» للسيدات تصل محطتها الختامية اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تختتم مساء اليوم منافسات بطولة الحبتور الدولية الـ22 لتنس السيدات، التي انطلقت السبت الماضي بمشاركة أكثر من 80 لاعبة، وبجوائز إجمالية تصل إلى 150 ألف دولار، وتُقام على ملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور غراند في دبي. وتُقام البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات.

وسيكون الختام اليوم على مستوى الزوجي والفردي، إلى جانب ختام كأس الحبتور الثالثة للمحليين بفئاتها الـ11، والتي شهدت مشاركة 167 لاعباً ولاعبة.

ويلتقي في النهائي بالنسبة للفردي، الفائزة من مباراة المصنفة الأولى الفرنسية كريستينا مع الأوكرانية داريا سبيجور، مع الفائزة من لقاء البلجيكية مينين والرومانية آنا بوجدان.

أما على مستوى الزوجي، فيتقابل الفائز من لقاء الزوجي المصنف الأول على البطولة المكون من التشيكية لوسي هرديشكا وزميلتها السلوفانية كليباك، ضد الزوجي البلجيكي جريتا مينون ويانينا ويكماير، مع الفائز من مباراة الروسيتين فومينا وزميلتها فالنتينا حاملتي لقب العام الماضي، ضد الإسبانيتين جارسيا بيريز وسارة سوربيز.

يُذكر أن البرنامج الختامي ينطلق الساعة الواحدة ظهراً مع بطولة الزوجي، ثم نهائي الفردي، على أن يعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، ثم كلمة لرئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، على أن يُقام بعد ذلك حفل تتويج الفائزين في كأس الحبتور الثالثة وتكريم المشاركين في تنظيم الحدث، ويختتم بتكريم بطلات الزوجي والفردي.

150

ألف دولار قيمة

الجوائز الإجمالية

لبطولة الحبتور

لتنس السيدات.

167

لاعباً ولاعبة شاركوا

في كأس الحبتور

الثالثة للتنس الخاصة

باللاعبين المحليين.