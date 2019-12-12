محمد بن هندي رئيساً لمجلس إدارة نادي الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قراراً بتكليف محمد جمعة بن هندي، بمهام رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، لإكمال مدة رئيس مجلس الإدارة السابق سالم الشامسي.

من جهته، أكد بن هندي لـ«الإمارات اليوم» أن مجلس إدارة نادي الشارقة سيستمر بالتشكيلة الحالية للمجلس نفسها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة التي وضعتها القيادة العليا، وكذلك الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادي.

وتوجه بن هندي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة الغالية التي أولاها سموه له.

وقال «أتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على الدعم الكبير من سموهما لنادي الشارقة وللرياضة في الإمارة بشكل عام».

وأضاف بن هندي «سنواصل العمل في النادي بالنهج الحالي نفسه، وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة».