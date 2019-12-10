ختام بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي بمشاركة 500 لاعبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، منافسات الدورة الرابعة من بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي، التي نظمها نادي دوجيم للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 500 لاعبة مثلن 60 نادياً من 21 دولة، على مدار ثلاثة أيام، وأقيمت منافساتها في صالة الشيخة هند المغطاة للألعاب الرياضية.

حضر فعاليات البطولة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، وشارك في تتويج اللاعبات الفائزات، وممثل مجلس دبي الرياضي غازي المدني، ومديرة نادي دوجيم ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة انجل إيلجاز.

وقال بيان صحافي «تولى تحكيم منافسات البطولة 38 حكمة دولية، تقدمتهن الحكمتان الأولمبيتان اليونانية صوفيا بورا والتركية آني آغوبيان، وشهدت البطولة منافسة قوية بين اللاعبات في فئتي الفردي والجماعي، وتنافست اللاعبات من خلال عرض المهارات التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق، وغيرها من الأساليب الفنية التي اختارتها المتنافسات».

وتضمنت فعاليات البطولة تقديم دورات تعليمية خاصة «ماستر كلاس» بمشاركة أكثر من 250 لاعبة جمباز ومدربة من جميع أنحاء العالم، بتوجيه وإشراف خمس بطلات أولمبيات وعالميات، هن: اينا زوكوفا وميليتينا ستانيوتا من بيلاروسيا، والأوكرانية ناتاليا جودونكو، والإسبانية كارولينا رودريغيز، والبلغارية نيفيانا فلادينوفا.

وخلال الحفل الختامي للبطولة، قالت انجل ايلجاز: «نفخر بتنظيم واستضافة الحدث الذي تم باحترافية شديدة وأسهم في تقديم نموذج مشرف من البطولة وتقديم مستوى احترافي مرموق من تقنيات اللعبة التي تجلت في عروض مبهرة وأداء عالي المستوى، فمن خلال البطولة استطعنا الارتقاء باللعبة إلى مستوى آخر يرضي الجماهير ومحبي الجمباز الإيقاعي، وكتابة تاريخ جديد لهذه الرياضة داخل الإمارات والمنطقة».