نجم العين التوغولي لابا كودجو ضمن قائمة المرشحين لأفضل لاعب أفريقي

المصدر: جوني جبور-دبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ "كاف" عن القائمة المختصرة للاعبين المرشحين للفوز بلقب افضل لاعب داخل القارة السمراء، والتي ضمت مهاجم فريق نادي العين التوغولي لابا كودجو، في قائمة تضم نجم الزمالك طارق أحمد، ولاعبي الترجي التونسي طه الخنيسي، وأنيس البدري، والجزائري يوسف بلايلي.

وينتظر محبو كرة القدم الأفريقية وبكل شغف حفل جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، حيث يتبارز عليها نخبة اللاعبين الذين تألقوا داخل القارة طيلة عام كامل، على أن يقام حفل الجائزة للنسخة الحالية وللمرة الأولى في ضيافة مدينة الغردقة في جمهورية مصر العربية، وذلك في السابع من يناير المقبل.

وكانت قد نظمت الجائزة للمرة الأولى عام 1970 من قبل مجلة فرانس فوتبول، حيث كان يطلق عليها آنذاك اسم جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، ليبدأ الاتحاد الأفريقي "الكاف" بتنظيم الجائزة بدايةً من عام 1992، ومنذ ذلك الحين تغيير مسماها إلى أفضل لاعب في أفريقيا.

ويذكر أن لابا كودجو الذي انتقل الصيف الماضي إلى فريق نادي العين بعقدٍ يمتد لموسمين، سبق له المشاركة مع نادي نهضة بركان المغربي.