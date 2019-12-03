لاعب النصر المعار إلى تشونبوك «بطل الدوري الكوري»

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعرب لاعب فريق النصر، البرازيلي صامويل روزا عن سعادته الكبيرة بتحقيق لقب الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم مع فريقه تشونبوك المعار إليه حتى نهاية الموسم، وذلك بعد منافسة محتدمة مع فريق أولسان حتى الجولة الأخيرة من البطولة، وأكد اللاعب أن سعادته مضاعفه لكون أن زملاءه اجتهدوا حتى النهاية بعد أن ابتعد عن المشاركة في الجولات الأخيرة بسبب الإصابة.

وقال روزا في حسابه الرسمي على «إنستغرام»: «نحن الأبطال، يسعدني أن أكون مع فريقي تشونبوك بطل الدوري الكوري الجنوبي، مشاعر رائعة بكل تأكيد أن نحصل على هذا اللقب بعد منافسة طويلة في الموسم، بالنسبة لي لم أفقد الثقة بقدرتنا على الفوز، خصوصاً أننا كنا نحصل على الدعم الكبير من قبل جماهيرنا طوال الموسم».

وكان فريق تشونبوك توّج بلقب النسخة الحالية من الدوري الكوري الجنوبي بعدما جمع 79 نقطة، بعد أن وجد منافسة قوية من فريق أولسان الذي جمع هو الآخر العدد نفسه من النقاط، لكن المواجهات المباشرة صبت في مصلحة الفريق الذي توج قبل ثلاثة أعوام بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق العين.

وقال صامويل روزا: «لسوء الحظ، فإنني لم أكن جزءاً من الفريق في الفترة الأخيرة من الموسم، وذلك بسبب الإصابة التي تعرضت لها خلال المباريات، ولكن لم أفقد الثقة على الإطلاق بقدرة زملائي اللاعبين على تحقيق اللقب، أنا سعيد للغاية لأننا أنهينا الموسم في المركز الأول، وأود أن أشكر الجماهير على الدعم الكبير الذي قدمته لنا».

يُذكر أن المهاجم البرازيلي الذي سجل أربعة أهدف مع فريق تشونبوك، بدأ مشواره في دوري الخليج العربي مع فريق حتا، قادماً من فلومنيسي البرازيلي قبل انتقاله لاحقاً إلى النصر مطلع موسم 2018- 2019، وانضم إلى فريق الفجيرة على سبيل الإعارة قبل أن يعود مجدداً إلى «العميد»، بينما انتقل بداية الموسم الحالي للدوري الكوري الجنوبي.