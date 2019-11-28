مارفيك يضع اللمسات الأخيرة على المنتخب قبل مواجهة العراق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يبدأ المنتخب الوطني الأول، اليوم، تحضيراته لمواجهة نظيره العراقي، في ثانية مباريات مرحلة المجموعات ببطولة كأس الخليج الـ24، وأعلن الجهاز الفني إغلاق ملف المباراة الأولى التي كسبها المنتخب بثلاثية نظيفة أمام اليمن، والتركيز على التحضير للمباراة المقبلة.

وأعلن الجهاز الفني عن برنامجه، الذي يشتمل على تدريب خفيف، على أن يؤدي المنتخب تدريبه الرئيس للقاء العراق اليوم، ويضع مارفيك وجهازه الفني المعاون اللمسات الأخيرة على طريقة وخطة اللعب، إضافة إلى اختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء غداً.

ويضع مارفيك وجهازه الفني المعاون اللمسات الأخيرة على طريقة وخطة اللعب، إضافة إلى اختيار التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء.

ويولي الجهاز الفني المباراة المقبلة أمام العراق اهتماماً خاصاً، باعتبارها جواز المرور لمرحلة نصف النهائي، خصوصاً بعد فوز العراق على المنتخب القطري في الجولة الأولى، حيث يتعين على منتخبنا مواصلة انتصاراته، ورفع رصيده إلى ست نقاط ليعزز حظوظه في بلوغ المرحلة قبل الأخيرة.

وستكون الفرصة سانحة أمام الجهاز الفني، خلال اليومين المقبلين، للعمل على معالجة بعض السلبيات التي ظهرت في مباراة اليمن، وتعزيز الجوانب الإيجابية، ليكون المنتخب بكامل جاهزيته، ويتمكن من تحقيق النتيجة المطلوبة.

من جهة أخرى، واصل الجهاز الفني اجتماعاته باللاعبين بعد المباراة، لمناقشة بعض التفاصيل الفنية الخاصة بالمواجهة الأولى، وتأكيد الأهمية الكبيرة لمباراة العراق، وأهمية تحقيق الفوز فيها، وشدد مارفيك، خلال لقاءاته مع نجوم المنتخب، على ضرورة التركيز وعدم ارتكاب الأخطاء.

على صعيد متصل، سيقوم الجهاز الطبي للمنتخب بإجراء بعض الفحوص والاختبارات الطبية اللازمة، بغرض الاطمئنان على سلامة اللاعب حمدان الكمالي، الذي تعرض للإصابة ولم يتمكن من إكمال مباراة اليمن، كما سيقوم الجهاز الطبي بمراجعة موقف اللاعبين الموجودين مع المنتخب، والعمل على تهيئتهم للمباراة المقبلة.

علي مبخوت: زملائي وراء تألقي

عزا علي مبخوت، الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، تألقه اللافت في مباراة اليمن وتسجيله «هاتريك» في بداية مشوار «خليجي 24»، إلى تعاون زملائه اللاعبين، مؤكداً أن ما يجده من دعم ومؤازرة ومساندة من بقية أعضاء الفريق، هو ما يجعله قادراً على القيام بمهمته في تسجيل الأهداف.

وأعرب مبخوت عن سعادته الكبيرة بتسجيل أول هاتريك في «خليجي 24»، مشيراً إلى أن الأهم بالنسبة له هو فوز المنتخب، وحصوله على النقاط الثلاث، بصرف النظر عن من يسجل الأهداف.

ووعد هداف المنتخب الوطني ببذل مزيد من الجهد في المباريات المقبلة، مشدداً على أن مواجهة العراق لن تكون سهلة، لأن المنافس من المنتخبات القوية بدليل فوزه في المباراة الأولى.

وحول ما يعنيه له أن يصبح الهداف التاريخي لمنتخبنا في بطولات الخليج برصيد 11 هدفاً، بعد تفوقه على فهد خميس 10 أهداف، ذكر علي مبخوت أن كل لاعب يطمح لتحقيق إنجاز شخصي يضاف إلى سجله، مبدياً سعادته بالوصول إلى هذا الرقم، لكن عاد وأكد أن فوز المنتخب أولوية، وأهم عنده من تحقيق أي مجد شخصي.

يوسف جابر: تفكيرنا تحول إلى مباراة العراق

كشف لاعب المنتخب الوطني، يوسف جابر، أن تفكير الجميع الآن منصب على المواجهة المقبلة أمام العراق في الجولة الثانية، مشيراً إلى أن مواجهة اليمن أصبحت من الماضي، بعد أن خرج منها المنتخب بالمطلوب بحصوله على النقاط الثلاث.

وقال جابر إن «جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، ويعملون بجد واجتهاد من أجل تحقيق التطلعات المرسومة»، معتبراً «بطولة خليجي 23 محطة مهمة في مسيرة المنتخب، خصوصاً أن البطولة تجمع منتخبات قوية ومتقاربة المستوى».

وأضاف أن «الفوز الذي تحقق على اليمن في المباراة الأولى منحنا دفعة معنوية كبيرة، أدينا مباراة جيدة وحصلنا على ثلاث نقاط، لكن تنتظرنا مواجهة صعبة ومهمة أمام المنتخب العراقي، الذي قدم نفسه بصورة رائعة في لقاء الافتتاح، وسنكون حريصين على تقديم كل ما نملك، وأتمنى أن نوفق في تحقيق نتيجة تعزز حظوظ منتخبنا في التأهل لنصف النهائي».

مارفيك: سعيد بما قدمه اللاعبون أمام اليمن

أبدى مدرب المنتخب الوطني، الهولندي فان مارفيك، سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبو الأبيض في أولى مباريات بطولة «خليجي 24»، معتبراً الفوز بثلاثية نظيفة نتيجة جيدة في بداية المشوار، مشيداً بالجهد الذي بذله جميع من شاركوا في المباراة، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل تضافر جهود الجميع، وقتالهم المستمر في الملعب طوال الـ90 دقيقة.

وأكد مارفيك ثقته الكاملة بكل العناصر الموجودة مع المنتخب، موضحاً أنه ينتظر منهم أداءً أفضل في المواجهات المقبلة، خصوصاً أن المنتخب أمامه مباريات مهمة يحتاج فيها إلى جميع اللاعبين.

وقال المدرب، في مؤتمر صحافي، إن «المنتخب نجح في صناعة فرص كثيرة، وكان يمكن أن يزيد رصيده من الأهداف في هذه المباراة».

وأشاد المدرب بالأداء الجماعي للأبيض، موضحاً أن مستوى التنفيذ كان جيداً في كل المراكز، واعداً بالعمل على تطوير المستوى أكثر، حتى يقدم المنتخب أفضل ما لديه في المباريات المقبلة.