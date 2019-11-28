المصدر: الامارات اليوم

رادوي

أعلن اتحاد كرة القدم الروماني عن تعيين لاعب العين السابق، ميريل رادوي، مدرباً للمنتخب الروماني الأول لكرة القدم، خلفاً لمواطنه كوزمين كونترا، الذي فشل في قيادة المنتخب للتأهل إلى «يورو 2020».

مدرب

يدرس أحد المدربين المحليين عرضاً من اتحاد لعبة جماعية بتولي تدريب أحد المنتخبات التابعة للاتحاد المعني، علماً بأن هذا المدرب يحمل سيرة ذاتية مميزة، وسبق له العمل في قيادة أحد المنتخبات التابعة لهذا الاتحاد في فترات سابقة.

انقسامات

يشهد اتحاد لعبة فردية انقسامات حادة، دفعت أعضاء بمجلس الإدارة للاجتماع بشكل منفرد خارج مقر الاتحاد، واتخاذ قرارات أغضبت الجبهة الأخرى، ما دفع أمين السر العام بالدعوة إلى عقد جمعية غير عادية منتصف ديسمبر المقبل لبحث تداعيات الموقف.