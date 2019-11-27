6 أبطال عالميين يشاركون في «أبوظبي إتش إس بي سي للغولف»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة ستة أبطال عالميين في الدورة الخامسة عشرة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، التي تقام برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير المقبل، في نادي أبوظبي للغولف.

وتضم قائمة اللاعبين «حامل لقب النسخة الماضية شاين لاوري، والمتوج مرتين تومي فليتوود، وبروكس كوبكا، وسيرجيو غارسيا، وإيان بولتر، وبرايسون ديشامبو».

وتقام البطولة التي تستضيفها أبوظبي سنوياً منذ عام 2006، وارتقت العام الماضي لتقام ضمن جولات سلسلة رولكس، التي تعد واحدة من أبرز بطولات الجولة الأوروبية للغولف، بجوائز تصل إلى سبعة ملايين دولار.

أعلن عن ذلك خلال الحفل الذي أقامه مجلس أبوظبي الرياضي، أول من أمس، في فندق شانغريلا، وشهد الكشف عن النجوم المشاركين في الحدث، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، وممثلي الرعاة والجهات الداعمة للحدث.

ويتطلع حامل لقب النسخة الماضية، شاين لاوري، إلى تحقيق لقب آخر على التوالي في نادي أبوظبي للغولف، بعد فوزه على الجنوب إفريقي ريتشارد ستيرن يناير الماضي، فيما يعود بطل كأس الصقر المجنح لمرتين عامي 2017 و2018، وبطل كأس رايدر لعام 2018، تومي فليتوود، بهدف الفوز بالبطولة للمرة الثالثة، ليكون اللاعب الثاني الذي يحقق هذا الإنجاز، بعد أن نجح مارتن كايمر في تحقيق اللقب لثلاث مرات، خلال الأعوام 2008 و2010 و2011.

ويتطلع اللاعب المصنف الأول على مستوى العالم، بروكس كوبكا، لافتتاح موسمه بالبطولة، والتنافس مع الفائزين السابقين: شاين لاوري وتومي فليتوود، كما يوجد إيان بولتر، المصنف الخامس على مستوى العالم سابقاً، بثقة كبيرة لتقديم أداء قوي في مشاركته الخامسة على التوالي بالبطولة، فيما سيشارك سيرجيو غارسيا، المتوج بلقب بطولة الجولة الأوروبية الشهيرة 16 مرة، للمرة الأولى في البطولة منذ عام 2014، حيث نجح، أخيراً، في الفوز بلقب بطولة كي إل إم المفتوحة في سبتمبر.

وبعد غيابه عن البطولة عام 2019، يعود برايسون ديشامبو إلى نادي أبوظبي للغولف بآمال تحقيق الانتصار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، قال عارف العواني: «نرحب بحامل لقب البطولة شاين لاوري، واللاعب المميز تومي فليتوود، للمشاركة في واحدة من أهم بطولات الغولف العالمية، التي تحتضنها العاصمة أبوظبي، بعد موسم استثنائي قدمه شاين خلال العام المنصرم بما يليق بمستوى هذه البطولة وأهميتها، لتؤكد المشاركة مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية تستضيف أبرز الفعاليات والمحافل الرياضية الكبرى، وتستقطب ألمع النجوم العالميين، ويأتي الإعلان عن مشاركة اللاعبين شاين وتومي، لترسيخ السمعة المرموقة التي تتمتع بها أبوظبي على الصعيد العالمي».

وأضاف: «يسعدنا وجود نخبة نجوم العالم، في البطولة التي تعد واحدة من أهم البطولات في أجندة رياضة أبوظبي، بما يؤكد أهمية ومكانة الحدث العالمي بالنسبة لنجوم اللعبة، كما ستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول المشاركين في هذه البطولة، التي ستعزز حتماً مكانة أبوظبي في مقدمة الوجهات الرياضية العالمية البارزة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات، عبدالفتاح شرف: «بطولة أبوظبي (إتش إس بي سي) للغولف، واحدة من أبرز بطولات الغولف الاستثنائية، وتستقطب البطولة أفضل لاعبي الغولف في العالم، الأمر الذي يزيد أهمية هذه البطولة، ودورها في رسم مستقبل رياضة الغولف».

تومي: البطولة تحظى بشعبية واسعة

أكد الفائز بلقب البطولة مرتين، تومي فليتوود، أن بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف، واحدة من أكثر البطولات التي تحظى بشعبية واسعة بين اللاعبين، وهي واحدة من البطولات المفضلة له شخصياً.

وقال: «نجحت بالفوز في هذه البطولة مرتين، وأشعر بأنني على أرضي في ملعب نادي أبوظبي للغولف».

وأضاف: «تتميز البطولة بأجوائها الرائعة، وحضور أعداد ضخمة من الجماهير من مختلف الفئات العمرية».

شاين: الصقر المجنح نقطة تحول

قال حامل لقب النسخة الماضية، شاين لاوري، في المؤتمر الصحافي: «قضيت أسبوعاً مميزاً في أبوظبي بداية هذا العام، وكان الدعم الذي تلقيته رائعاً، والشعور بالفوز لا يوصف، واستمتعت مع عائلتي بكل ما تقدمه هذه المدينة الساحرة، وقد كان الفوز بكأس الصقر المجنح في أبوظبي بمثابة نقطة تحول حقيقية بالنسبة لي، الأمر الذي رفع ثقتي ودفعني إلى اللعب بقوة للفوز بالبطولة المفتوحة هذا الصيف».

وأضاف: «يتمتع ملعب أبوظبي بأجواء رائعة، وأتطلع بصورة كبيرة للعب عليه مجدداً في واحدة من أهم وأقوى البطولات».