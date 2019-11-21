نجم الغولف العالمي ماكلروي: شكراً حمدان بن محمد

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تقدّم نجم الغولف العالمي روري ماكلروي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على استقباله، وإتاحة الفرصة له بالتدريب في مرافق مجمع ند الشبا الرياضي، وذلك قبل خوضه منافسات بطولة موانئ دبي العالمية التي تنطلق اليوم تحت رعاية سموّه، وتعد الأغلى على مستوى العالم من ناحية الجوائز المالية التي تصل إلى 13 مليون دولار، وهي خاتمة الموسم للجولة الأوروبية، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

ونشر النجم الإيرلندي الشمالي، صورة تجمعه مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر الحساب الرسمي للاعب الذي يحظى بشعبية جماهيرية واسعة، وسبق أن تصدّر التصنيف العالمي، إلى جانب تحقيقه عدداً كبيراً من الألقاب، منها الفوز بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية مرتين، ولقب «السباق إلى دبي» ثلاث مرات. وعبّر اللاعب عن شكره لسمو ولي عهد دبي، للسماح له بالتدريب في مرافق مجمع ند الشبا الرياضي، التي وصفها بـ«أحد أفضل مرافق التدريب في العالم، وفخر وتجربة مذهلة»، وختم كلامه بوضع صورة علم دولة الإمارات.