الشراري والمطروشي يُشهران فريقاً إماراتياً لرياضة مصارعة الذراعين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشهر بطلا العرب والإمارات عبدالله الشراري وجاسم المطروشي، فريقاً لرياضة مصارعة الذراعين، وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، إنشاء الفريق الجديد، وخلال استقباله الشراري والمطروشي ورئيس الاتحاد الدولي اللوكسمبورغي جاستن باراش، على هامش منافسات اليوم الأول لبطولة العالم للقوة البدنية، التي تقام في مجمع حمدان بن محمد الرياضي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، بمشاركة 600 رياضي ورياضية من 60 دولة، تمنى لهما النجاح في بناء فريق قوي قادر على تمثيل الدولة في المحافل الدولية، موجهاً لجنة القوة البدنية في الاتحاد بتكريس الجهود لدعم نجاح الفريق، وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وكشف مدرب واداري الفريق عبدالله الشراري أنه تم انتخاب 26 لاعباً ولاعبة، يواصلون التدريب من أجل المشاركة في البطولات المقبلة، ويأتي في واجهتها بطولة العرب التي ستقام في مصر يناير المقبل.

من جهة أخرى، حققت لاعبات إندونيسيا واليابان وروسيا نتائج بارزة في اليوم الافتتاحي لبطولة العالم للقوة البدنية، وفي أبرز النتائج فازت الإندونيسية ويدار بالميدالية الذهبية لوزن تحت 47 كيلوغراماً للسيدات، بعد أن رفعت 182.5 كيلوغراماً، تلتها اليابانية فوكوشيما، بعد أن رفعت وزناً قدره 172.5 كيلوغراماً، تلتهما اليابانية كوتومي ورفعت 162.5 كيلوغراماً، وفي وزن تحت 52 كيلوغراماً، فازت الروسية ناتاليا بالميدالية الذهبية، بعد أن رفعت وزناً قدره 177.5 كيلوغراماً، وحلت مواطنتها الروسية سيديتيكوفا ثانية، بعد أن رفعت وزن 167.5 كيلوغراماً.

مؤتمر لتطوير رياضة القوة البدنية

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية، اللوكسمبورغي جلستن باراش، أنه سيعقد يوم غدٍ مؤتمراً رياضياً بحضور شخصيات رياضية تخصصية، لبحث تطوير رياضة القوة البدنية في العالم، وكيفية تطويرها، والعمل على نشرها والفوائد المكتسبة من ممارستها على الصحة العامة، ودورها في تنمية اللياقة البدنية، وذلك على هامش منافسات اليوم الثالث لبطولة العالم للقوة البدنية، في قاعة المؤتمرات بمجمع حمدان بن محمد الرياضي، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام، ونائبه علي بن حيدر، وأعضاء الاتحاد، وبحضور ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية.

الحميدي يشارك في منافسات 105 كيلوغرامات

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الأجسام الإماراتي بطل العالم فيصل الزعابي، أن اللاعب محمد الحميدي سيشارك في منافسات 105 كيلوغرامات، يوم غد، في ثاني مشاركات لاعبي الإمارات في مونديال القوة البدنية، بعد مشاركة اللاعب منصور المرزوقي في وزن 74 كيلوغراماً، مبيناً أن حظوظ اللاعبين جيدة، على الرغم من وجود لاعبين أبطال على مستوى عالٍ يشاركون في وزنيهما، وخصوصاً من السويد وروسيا وإيطاليا، مؤكداً أن فرصة اللاعب محمد الحميدي سانحة لإحراز ميداليات، خصوصاً أن اللاعب سبق له أن فاز بالميدالية الفضية لبطولة آسيا التي أقيمت في دبي مطلع العام الجاري.

• 26 لاعباً ولاعبة تم اختيارهم للمشاركة في البطولات المقبلة.