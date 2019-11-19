أحمد بن محمد يسلّم أوسمة «الإبداع» إلى 6 أبطال عرب

المصدر: سيد مصطفى ووام - دبي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمس، فعاليات «مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي»، الذي نظمته الجائزة تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة»، بفندق هيلتون الحبتور سيتي في دبي.

بدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم قصير عن دور المؤتمر في تعزيز الرياضة ونشر قيم التسامح والسلام في العالم، ثم ألقى أسطورة الألعاب الأولمبية كارل لويس كلمة افتتاحية، شكر فيها الجائزة على تنظيم هذا المؤتمر، ومنحه الفرصة للحديث عن الدور الذي تلعبه الرياضة في تمكين المجتمعات، ونشر التسامح والسلام في ما بينها.

وسلم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، مطر الطاير، أوسمة الجائزة إلى ستة من الرياضيين العرب الشباب من أصحاب الإنجازات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وأولمبياد الشباب في بيونس آيرس 2018، الذين اختارتهم الجائزة ليكونوا سفراء الإبداع الرياضي، وهم: بطل التايكواندو الأولمبي أحمد أبوغوش من الأردن، الحائز ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو، وبطلة المبارزة الأولمبية إيناس بوبكري من تونس، الحائزة برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو، ونجوم أولمبياد الشباب: بطل الكاراتيه محمد عايض العسيري من السعودية، الحائز ذهبية أولمبياد الشباب 2018، وبطل الخماسي الحديث أحمد الجندي من مصر، الحائز ذهبية الأولمبياد ذاته، وبطلة التايكواندو فاطمة الزهراء من المغرب الحاصلة على ذهبية أولمبياد الشباب أيضاً، وبطل الفروسية عمر المرزوقي من الإمارات، الحائز فضية أولمبياد الشباب».

كما كرم سموه المتحدثين في جلسات المؤتمر، وهم: وزيرة الشباب والرياضة في زيمبابوي كيرستي كوفنتري، ووزيرة شؤون الشباب والرياضة بجمهورية تونس سونيا بن الشيخ، ودانييلا باس التي تتولى إدارة شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وبطل التايكواندو الأولمبي أحمد بوغوش، وكارل لويس».

وشهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع مذكرات التفاهم بين الجائزة ومعرض الطاقة الشمسية «ويتكس» وشركة نخيل العقارية شريكين استراتيجيين للدورة الـ11 للجائزة، وشركة دراجون للنفط القابضة الراعي الذهبي للجائزة، والتي وقعها رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي مطر الطاير، مع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة نخيل القابضة عقيل كاظم، والمدير التنفيذي للخدمات المؤسسية في دراجون للنفط القابضة مانع بن قطامي.

حضر فعاليات المؤتمر الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام، وأمين عام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء «م» ناصر الرزوقي، ورئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، ورئيس اتحاد كرة اليد، عبدالكريم جلفار، ورئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني بالرقاد.

وتضمن المؤتمر أربع جلسات تحدث فيها نخبة من نجوم الرياضة الأولمبية والعالمية وقيادات حكومية وممثلون لمنظمات دولية.

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