«موانئ دبي للغولف» تعلن السباق على 3 ملايين دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد أبرز نجوم رياضة الغولف في العالم مشاركتهم في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تنطلق بعد غدٍ، وتستمر حتى الأحد المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتقدم البطولة أغلى جائزة في العالم للبطل قيمتها ثلاثة ملايين دولار، ويصل مجموع الجوائز المالية إلى 13 مليون دولار، موزعة بين ثمانية ملايين دولار للبطولة نفسها، وخمسة ملايين لأصحاب المراكز الأولى في الترتيب النهائي لـ«السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية.

وأكد نخبة من أفضل نجوم العالم وجودهم في المنافسات التي تقام على ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف، يتقدمهم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي «حامل اللقب» عامي 2012 و2015، الذي يتطلع أن يصبح أول لاعب يتوج بثلاثة ألقاب في هذه البطولة الكبيرة.

ويشارك في البطولة أيضاً النمساوي بيرند فيسبيرجر، متصدر الترتيب العام، والإنجليزي تومي فليتوود، صاحب المركز الثاني، والمتوج بلقب «السباق إلى دبي» في 2017، والإسباني جون راهم، صاحب المركز الثالث، الذي سبق له الفوز بلقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية في عام 2017، كما يشارك الإيرلندي شون لوري، صاحب المركز الرابع على لائحة الترتيب العام، الذي حل وصيفاً لنسخة عام 2017، ويعود الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك مرة أخرى، وهو يحتل المركز الخامس، وسبق له حصد لقب البطولة في عام 2016.

وأكد الإنجليزي مات والاس مشاركته، في محاولة لتحقيق اللقب هذه المرة، بعدما جاء وصيفاً في النسخة الماضية خلف مواطنه داني ويليت.

من جهته، قال الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك: «لعبت بشكل جيد هذا الموسم، لكن حققت الوصافة في مناسبات عدة، ولم يكتب لي تحقيق الألقاب، أشعر بقدرتي على الفوز في دبي، فلا أعاني ضغوطاً، وألعب بصورة مريحة، وأتمنى أن اختتم الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

وأضاف: «شاركت للمرة الأولى في هذه البطولة في عام 2015، ولم أظن أنني أمتلك فرصة لتحقيق الفوز، ما حصل في عام 2016 أمر مذهل للغاية، أتمنى عيش تلك اللحظات مرة أخرى، باستثناء النسخة الماضية التي حققت فيها المركز 34، في بقية المواسم لم أخرج من دائرة أصحاب المراكز الـ15 الأوائل، وهو أمر مبشر بمدى معرفتي بملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف».

من جهته، قال الإنجليزي والاس عن مشاركته المقبلة: «خسرت اللقب في العام الماضي، بسبب تصويبة متقنة للغاية من داني ويليت، بصراحة جاءت كالطعنة في قلبي وقتها، لكن الحصول على الوصافة في أول مشاركة أمر إيجابي».